USA: Mullah-Anführer ist „zunehmend involviert“

Mullah-Anführer seit Angriff verschollen

Mojtaba Khamenei war nach Angaben der iranischen Regierung am ersten Tag der Angriffe der USA und Israels am 28. Februar verletzt worden, trug aber demnach nur „oberflächliche Wunden“ davon. Sein Vater Ayatollah Ali Khamenei wurde dagegen getötet. Seitdem war Mojtaba Khamenei nicht mehr öffentlich aufgetreten, was Spekulationen über seinen Gesundheitszustand genährt hatte. Am 8. März wurde er zum Nachfolger seines Vaters im Amt des obersten Führers des Iran ernannt.