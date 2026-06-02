„Solidarität“
EU entsendet größte Waldbrandabwehr aller Zeiten
777 Einsatzkräfte aus 14 Ländern: Für die bevorstehende Waldbrandsaison in Europa hat die EU die Entsendung ihres bisher größten Einsatzkontingents angekündigt.
Im Fokus stehen die gefährdeten Gegenden in Zypern, Griechenland, Italien, Frankreich, Spanien und Portugal stationiert, wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte. Zusätzlich zu den fast 800 Feuerwehrleuten aus 14 Ländern stehen 22 Flugzeuge sowie fünf Helikopter aus der EU-Flotte zur Unterstützung bereit.
„Europäische Solidarität in Aktion“
„Das ist europäische Solidarität in Aktion“, betonte von der Leyen am Donnerstag. Feuerwehrleute aus ganz Europa hätten ein gemeinsames Ziel: Menschen, Häuser und Wälder zu schützen. Koordiniert und finanziert wird das Projekt über den Katastrophenschutzmechanismus von der EU-Kommission.
Europäische Feuerwehrstation in Zypern geplant
Das Vorhaben werde durch eine rund um die Uhr verfügbare Koordinierung und Unterstützung von Experten eines Notfallkoordinierungszentrums begleitet. Außerdem wolle die EU eine neue europäische regionale Feuerwehrstation in Zypern einrichten, um die Vorsorge- und Reaktionskapazitäten bei Waldbränden in ganz Europa und im südlichen Mittelmeerraum zu stärken, hieß es.
Schlimme Schäden im Vorjahr
Brände in Europa haben im vergangenen Jahr mehr als eine Million Hektar verbrannt, so viel wie nie zuvor. Das geht aus einem Bericht über den Zustand des Klimas in Europa 2025 von der Weltwetterorganisation WMO und dem EU-Klimawandeldienst Copernicus hervor. Allgemein haben unter anderem in Südeuropa die Wahrscheinlichkeit von Bränden und die verbrannten Flächen wegen des Klimawandels zugenommen.
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