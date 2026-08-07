Treffen Sie die Schlagerqueen Andrea Berg live

Andrea Berg – die Schlagerkönigin schlechthin – kommt ins Burgenland und bringt ihre größten Hits mit auf die Seebühne Mörbisch. Die „Krone“ verlost ein exklusives Meet & Greet mit dem Schlagerstar sowie zwei Tickets für die Show am 18. August.
Andrea Berg ist eine der erfolgreichsten Künstlerinnen der deutschsprachigen Musikgeschichte. Im Jahr 1992 begann die gebürtige Krefelderin mit dem Album „Du bist frei“ ihre außergewöhnliche Karriere. Heute kann sie auf mehr als 16 Millionen verkaufte Tonträger und zahlreiche Rekorde zurückblicken. Mit 14 Nummer-eins-Alben und weit über 1000 Wochen in den deutschen Album-Charts hat Andrea Berg Schlagergeschichte geschrieben. Ihr legendäres „Best Of“ hielt sich allein in Österreich unglaubliche 670 Wochen in den Charts.
Das Erfolgsgeheimnis der Schlagerkönigin
Songs wie „Du hast mich tausendmal belogen“ sind längst zu Klassikern geworden und dürfen bei keinem ihrer Konzerte fehlen. Doch nicht nur ihre großen Hits begeistern das Publikum: Die Fans schätzen vor allem ihre Herzlichkeit, ihre Bodenständigkeit und ihre unverwechselbare Nähe zum Publikum. „Das Wichtigste ist, die Freiheit zu haben, man selbst zu sein“, sagt Andrea Berg über ihr Erfolgsrezept. Genau diese Authentizität ist es, die ihre Auftritte seit Jahrzehnten zu besonderen Erlebnissen macht.
Mitmachen und gewinnen
Mit der „Krone“ können Sie Andrea Berg an diesem besonderen Abend nicht nur live erleben, sondern der Schlagerkönigin sogar persönlich begegnen. Wir verlosen ein exklusives Meet & Greet mit Andrea Berg sowie zwei Tickets für ihre Show am 18. August auf der Seebühne Mörbisch. Füllen Sie einfach das unten stehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist am 14. August, 09:00 Uhr.