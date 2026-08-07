Nur 2 Games, kein Handschlag: Potapova geht unter

Die Nummer neun der Welt war dann doch eine Nummer zu groß! Anastasia Potapova ging beim Turnier in Toronto gegen die Ukrainerin Elina Switolina unter. Einen Handschlag gab es nach der Partie nicht.
Potapova verpasste den Einzug ins Achtelfinale beim WTA-1000-Turnier klar. Österreichs Nummer eins musste sich am Donnerstag im Drittrunden-Duell Switolina, die bei den Australian Open im Halbfinale gewesen war, mit 1:6 und 1:6 geschlagen geben. Damit kassierte die Weltranglisten-27. auch im zweiten Aufeinandertreffen mit Switolina nach jenem 2022 in der Runde der letzten 32 in Monterrey eine Niederlage.
Den üblichen Handschlag am Netz gab es nicht. Wegen des russischen Angriffskrieges auf ihre Heimat weigert sich Switolina, Spielerinnen aus Russland und Belarus die Hand zu geben. Potapova ist gebürtige Russin, spielt jedoch inzwischen für Österreich.
„Das ist einfach unglaublich“
„Es ist toll, das Spiel gewonnen zu haben. Es ist schon spät. Vielen Dank, dass ihr so lange aufgeblieben seid“, sagte Switolina nach ihrer „Nachtschicht“ zu den Zuschauern. „Das ist einfach unglaublich. Eine tolle Atmosphäre. So viele ukrainische Flaggen. Ich freue mich wirklich sehr über die Unterstützung!“
Regen hatte das Programm ordentlich durcheinandergewirbelt, die Partie der auf Position 24 eingestuften Potapova hatte dadurch auch erst später als gedacht begonnen. Das Spiel war nach nur einer Stunde jedoch auch schon wieder zu Ende.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.