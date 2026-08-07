Nur 2 Games, kein Handschlag: Potapova geht unter

Potapova verpasste den Einzug ins Achtelfinale beim WTA-1000-Turnier klar. Österreichs Nummer eins musste sich am Donnerstag im Drittrunden-Duell Switolina, die bei den Australian Open im Halbfinale gewesen war, mit 1:6 und 1:6 geschlagen geben. Damit kassierte die Weltranglisten-27. auch im zweiten Aufeinandertreffen mit Switolina nach jenem 2022 in der Runde der letzten 32 in Monterrey eine Niederlage.