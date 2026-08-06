Riesenschlange beim Rasenmähen entdeckt

Herkunft unklar

Am kommenden Montag werde das Tier umziehen – und zwar zu einem privaten Reptilienhalter nach Witten. Da bekomme es dann ein „anständiges Terrarium“, sagte Schellscheidt. Im Tierheim habe man es meist nur mit Kornnattern und damit kleineren Schlangen zu tun. Woher die Boa constrictor, auch Königsboa genannt, kommt und ob sie ausgesetzt wurde oder ausgebüxt ist, war zunächst unklar. Dazu ermittelt die Polizei nun.