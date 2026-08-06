Schreck für Deutschen
Riesenschlange beim Rasenmähen entdeckt
Diesen Tag wird ein Deutscher wohl nicht mehr so schnell vergessen: Als er in seinem Garten in Krefeld (Nordrhein-Westfalen) Rasen mähte, entdeckte er eine Boa constrictor. Er alarmierte sofort die Feuerwehr, die zwei Reptilienfachleute zum Haus schickte ...
„Eine Schlange finden wir vier oder fünfmal im Jahr“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr dem WDR. Meist handle es sich dabei aber nicht um Nattern. Die entdeckte Riesenschlange war etwa zweieinhalb Meter lang und sieben Kilogramm schwer. Laut dem Feuerwehrsprecher war das Tier „entspannt und lieb“, als man es antraf.
Die ausgebildeten Fachleute nahmen die Schlange zu sich und brachten sie in das Krefelder Tierheim. Dort sei sie nach dem ganzen Stress dann doch schlecht gelaunt gewesen, wird die stellvertretende Tierheimleiterin Mona Schellscheidt in dem Bericht zitiert. Die Würgeschlange habe sich aber wieder beruhigt und sei in einem guten gesundheitlichen Zustand.
Herkunft unklar
Am kommenden Montag werde das Tier umziehen – und zwar zu einem privaten Reptilienhalter nach Witten. Da bekomme es dann ein „anständiges Terrarium“, sagte Schellscheidt. Im Tierheim habe man es meist nur mit Kornnattern und damit kleineren Schlangen zu tun. Woher die Boa constrictor, auch Königsboa genannt, kommt und ob sie ausgesetzt wurde oder ausgebüxt ist, war zunächst unklar. Dazu ermittelt die Polizei nun.
Meist bevorzugen die Schlangen Gegenden in Gewässernähe mit hoher Luftfeuchtigkeit und dichtem Buschwerk. Für Menschen sind sie selten gefährlich. Eine Ausnahme sind besonders große Exemplare, die für Kinder eine Gefahr darstellen können. Königsboas sind ein beliebtes exotisches Haustier. Sie ernähren sich überwiegend von kleinen Säugetieren, Vögeln und deren Brut, aber auch von Echsen und Leguanen.
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