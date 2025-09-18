Waldbrände setzen mehr CO2 frei als je zuvor

Waldbrand-Saison noch nicht vorbei

Weiter hieß es seitens Copernicus, die Waldbrand-Saison in Europa sei noch nicht beendet. Insbesondere auf der iberischen Halbinsel seien die Monate von Juni bis August von „starken Waldbränden“ geprägt gewesen, erklärte Copernicus. Mitte August waren alleine in Spanien mehr als 350.000 Hektar Vegetation durch Flammen zerstört worden, vier Menschen kamen infolge der Brände ums Leben.