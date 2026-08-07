Rapid: „Plan“ ging auf – letzter Gegner wohl fix!

Bei der Ankunft in Tallinn rieben sich Rapids Spieler die Augen. In den Flughafenshops wurden auch im Sommer tatsächlich die dicken, traditionellen Pelzmützen verkauft. Doch der „Temperaturschock“ war durchaus angenehm, von fast 40 Grad in Wien auf 24 Grad in Estland. Allerdings erreichte Grün-Weiß auch eine tragische Nachricht: Noch in der Heimat war ein Rapid-Fan bei der Anreise wohl wegen einer allergischen Reaktion kollabiert, im Spital verstorben. Weshalb Kapitän Seidl und Co. dann als Zeichen des Gedenkens mit schwarzem Trauerflor aufliefen.