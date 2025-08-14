Hitzewellen und Waldbrände wüten weltweit

Zypern ächzt unter bis zu 46 Grad

Eine starke Hitzewelle macht den Menschen auch auf Zypern zu schaffen. Am Donnerstag werden im Landesinneren Temperaturen von bis zu 45 Grad Celsius erwartet. Bereits am Vortag seien am Messpunkt der Ortschaft Lefkara – etwa 20 Kilometer von der Küste entfernt – sogar 46,1 Grad gemessen worden, berichtete der zypriotische Rundfunk (RIK). Der Wetterdienst gab eine Warnstufe für extreme Höchsttemperaturen heraus. Ab Freitag sollen die Temperaturen allmählich sinken.