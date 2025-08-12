Feuerwirbel wütet durch Waldbrand in Portugal

Feuerwirbel dauern nur etwa 20 Sekunden

So ein Spektakel tritt häufiger auf, als man vielleicht annehmen könnte, wie Narciso weiter erklärt. Allerdings dauert es mit etwa 20 Sekunden nicht lange an. „Wir sehen diese Art von Phänomenen, weil wir sehen, wie das Material transportiert wird, die Flammen, der Staub, die Trümmer“, so Narciso. In der Nacht sei der Kontrast größer und deswegen könne man die Wirbel auch besser erkennen.