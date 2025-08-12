Imposanter Anblick
Feuerwirbel wütet durch Waldbrand in Portugal
In Portugal ist ein spektakuläres Phänomen auf Video gebannt worden: Ein Feuerwirbel war in einem Waldbrand im Norden entstanden. Der imposante Anblick birgt jedoch große Gefahren.
Das Phänomen in Alvite bei Moimenta da Beira beobachtet – in vielen Medienberichten war von einem Feuertornado die Rede. „Wir stufen ihn nicht als Tornado ein; die genauere Definition hat mit der Struktur der Wirbelsäule und ihrer Entstehung zu tun. Was ich gesehen habe, war ein Feuerwirbel“, klärte Paulo Narciso vom portugiesischen Institut für Meer und Atmosphäre gegenüber der Nachrichtenagentur Lusa auf.
Ein Feuerwirbel wird auch als Feuerteufel bezeichnet – es handelt sich dabei um kleinräumige Luftwirbel, auch Kleintromben genannt. Diese treten auf, wenn ein Brand starke Aufwinde erzeugt. Es entstehen „differenzierte Temperaturanstiege, die starke Aufwärtsströmungen verursachen, bei denen es zu einem plötzlichen Windwechsel kommt“, wie der Wetterexperte ausführte. Diese Feuerwirbel können in weiterer Folge auch zu einem Feuertornado heranwachsen.
Feuerwirbel dauern nur etwa 20 Sekunden
So ein Spektakel tritt häufiger auf, als man vielleicht annehmen könnte, wie Narciso weiter erklärt. Allerdings dauert es mit etwa 20 Sekunden nicht lange an. „Wir sehen diese Art von Phänomenen, weil wir sehen, wie das Material transportiert wird, die Flammen, der Staub, die Trümmer“, so Narciso. In der Nacht sei der Kontrast größer und deswegen könne man die Wirbel auch besser erkennen.
Die Temperaturen können in einem Luftwirbel „bis zu tausend Grad“ erreichen und das Phänomen ist nicht ungefährlich: Feuerteufel können Glut über große Entfernungen schleudern und so neue Brandherde entfachen.
