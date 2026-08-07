„Totale Eskalation“ mit Fitness-Star Sascha Huber

Knapp zwei Millionen Abonnenten

Bekannt wurde Sascha Huber durch seine Workout-Videos, die er seit neun Jahren kostenfrei und für jeden zugänglich auf Youtube veröffentlicht. Dabei verfolgt der 33-Jährige nicht das ego-getriebene „Höher, schneller, weiter“-Prinzip, sondern wählt einen anderen Zugang: „Sport muss Spaß machen. Ich will weg von dem ,Der ist besser‘ oder ,Der ist schwächer‘. Wir haben einfach alle andere Lebenssituationen.“ Dieser Ansatz scheint der Richtige zu sein, denn Huber ist nicht mehr aus der deutschsprachigen Fitness-Szene wegzudenken.