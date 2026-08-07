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Auf Burg Taggenbrunn

„Totale Eskalation“ mit Fitness-Star Sascha Huber

Kärnten
07.08.2026 05:00
Ein gemeinsames Gruppenfoto nach dem Training durfte nicht fehlen.
Ein gemeinsames Gruppenfoto nach dem Training durfte nicht fehlen.(Bild: Red Bull/Philipp Carl Riedl)
Porträt von Nina Loibnegger
Von Nina Loibnegger

Der erfolgreiche österreichische Sport-Influencer Sascha Huber lud im Rahmen der „Red Bull Secret Workout Tour“ zu einem exklusiven Sportevent auf der Burg Taggenbrunn ein. Die „Krone“ war vor Ort beim Live-Training dabei.

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Das Weingut Burg Taggenbrunn ist normalerweise ein Ort, wo elegant gekleidete Menschen über Chardonnay und Zweigelt philosophieren und die Aussicht über das St. Veiter Becken genießen. Vergangenen Dienstag war jedoch einen Nachmittag lang alles anders: Aus Wein wurden Energydrinks und die Burg wurde kurzerhand zum Freiluft-Fitnessstudio umfunktioniert.

Grund dafür war Österreichs erfolgreichster Fitness-Influencer Sascha Huber. Der Salzburger tourt gerade durch Österreich und hält dabei an vier außergewöhnlichen Stopps, an denen er zusammen mit jeweils 30 Fans trainiert.

Die Burg Taggenbrunn war nach den Salzwelten Hallein und einer Bergstation im Ötztal der dritte Austragungsort. Hubers Ziel bleibt jedoch immer dasselbe: „Gemeinsam total eskalieren“.

Knapp zwei Millionen Abonnenten
Bekannt wurde Sascha Huber durch seine Workout-Videos, die er seit neun Jahren kostenfrei und für jeden zugänglich auf Youtube veröffentlicht. Dabei verfolgt der 33-Jährige nicht das ego-getriebene „Höher, schneller, weiter“-Prinzip, sondern wählt einen anderen Zugang: „Sport muss Spaß machen. Ich will weg von dem ,Der ist besser‘ oder ,Der ist schwächer‘. Wir haben einfach alle andere Lebenssituationen.“ Dieser Ansatz scheint der Richtige zu sein, denn Huber ist nicht mehr aus der deutschsprachigen Fitness-Szene wegzudenken.

Die Sonnenterrasse auf der Burg Taggenbrunn wurde zum Fitnessstudio umfunktioniert.
Die Sonnenterrasse auf der Burg Taggenbrunn wurde zum Fitnessstudio umfunktioniert.(Bild: Red Bull/Philipp Carl Riedl)
Voller Körpereinsatz: Sascha Huber zeigte, was in ihm steckt.
Voller Körpereinsatz: Sascha Huber zeigte, was in ihm steckt.(Bild: Red Bull/Philipp Carl Riedl)
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Ich möchte meine Stärke nutzen, um andere hochzuziehen, nicht um sie niederzudrücken. Diese Positivität versuche ich in allen meinen Videos auszustrahlen.

Sascha Huber, Fitness-Influencer

Wer bei der exklusiven Veranstaltung dabei sein wollte, konnte sich kein reguläres Ticket kaufen, sondern musste sich mittels eines Videos für einen Platz bewerben. Über 100 Einsendungen erreichten die Veranstalter, 30 davon wurden als Gewinner ausgewählt. Dabei wurde ihnen nur das Nötigste verraten: Der genaue Ort sowie der eingeladene Stargast – Hyrox-Weltmeister Alex Roncevic – waren bis zum Schluss ein Geheimnis.

Mehr als nur ein gemeinsames Training
Für viele der (überwiegend männlichen) Teilnehmer war das gemeinsame Workout mit Sascha Huber ein absoluter Höhepunkt. „Ich hab‘ während der Corona-Pandemie begonnen, mit Saschas Videos auf Youtube in meinem Kinderzimmer zu trainieren. Ihn jetzt hier live zu sehen ist ein absoluter Traum“, sagt ein 22-Jähriger aus Niederösterreich.

Was als „geheimes Workout“ angekündigt wurde, war weit mehr als das. Die Teilnehmer erwartete von Beginn an ein „Rundum-Sorglos-Paket“ mit einem niemals endenden Vorrat an Energydrinks, einer großzügig gefüllten Goodie Bag und einem Überschuss an Motivation. All das war aber auch bitter nötig, denn das einstündige Training bei über 30 Grad Celsius brachte alle Teilnehmenden früher oder später an ihr Limit.

Ein gemeinsames Gruppenfoto nach dem Training durfte nicht fehlen.
Ein gemeinsames Gruppenfoto nach dem Training durfte nicht fehlen.(Bild: Red Bull/Philipp Carl Riedl)
Auch Hyrox-Weltmeister Alex Roncevic war als geheimer Stargast mit von der Partie.
Auch Hyrox-Weltmeister Alex Roncevic war als geheimer Stargast mit von der Partie.(Bild: Red Bull/Philipp Carl Riedl)

Teamgeist, Live-DJ und gutes Essen
Musikalisch begleitet wurde das kollektive Leiden durch DJ Churcher, der während des Trainings vor Ort aufgelegt und damit die unterdrückten „Ich kann nicht mehr!“-Rufe lässig übertönt hat.

Ganz nach dem Motto: „Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen“ konnten sich alle Teilnehmenden nach der schweißtreibenden Sporteinheit über ein nahrhaftes Buffet (Stichwort: Proteine!) und einen gemeinsamen Ausklang mit Sascha Huber freuen.

Dieser zeigte sich im „Krone“-Gespräch über die vielen positiven Rückmeldungen und den persönlichen Austausch mit den Teilnehmenden gerührt: „Ich bin einfach so dankbar für alle Menschen hier. Es ist das Schönste, wenn du Menschen nachhaltig durch deine Videos verändern kannst.“

Der letzte Stopp der Tour wird in Oberösterreich stattfinden. Alles Weitere ist aber natürlich streng geheim …

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