Waldbrände werden in Europa zur neuen Normalität

Feuer werden intensiver – auch in Zentraleuropa

Obwohl die Zahl der Brände insgesamt zurückgeht – auch durch verbesserte Löschstrategien – werden einzelne Feuer laut EASAC-Umweltdirektor Thomas Elmqvist intensiver und großflächiger. Besonders betroffen sei die Mittelmeerregion. Künftig könne es in Teilen Südeuropas alle zwei Jahre zu schweren Brandereignissen kommen. Doch auch andere Regionen wie Zentraleuropa müssten sich vorbereiten. Die Temperatur steige etwa in den Gebirgsregionen besonders schnell, was das Risiko erhöhe.