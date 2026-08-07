Polizeianhaltezentrum: Leiter entkräftet Kritik

Seit Anfang Juni dieses Jahres ist das neue Polizeianhaltezentrum (PAZ) in Innsbruck in Betrieb. Es gibt bereits Kritik, die zurückgewiesen wird. Die „Krone“ hat sich bei einem Rundgang vor Ort selbst ein Bild gemacht.
Seit Jahren entsteht das neue Sicherheitszentrum Tirol in der Kaiserjägerstraße in Innsbruck. Schön langsam neigen sich die Arbeiten dem Ende zu. Bis Herbst soll der Mega-Bau fertiggestellt sein.
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