„Im Ausland rollen sie uns den roten Teppich aus“

„Es reicht, das Maß ist voll!“ Manfred Hohensinner zeigt oft Emotionen, so aufgebracht ist der Geschäftsführer von Frutura aber selten zu erleben. Doch auch Frank Albert, Gründer der Grazer Supernova-Gruppe und kein Mensch, der die Öffentlichkeit sucht, wird deutlich: „Egal, ob in Kroatien, Slowenien, Rumänien oder Slowakei – so etwas habe ich noch nie erlebt.“