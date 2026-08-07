Ein Sieg des Antisemitismus

Der Sieg des moslemischen Linkspolitikers Abdul El-Sayed bei den parteiinternen Vorwahlen der Demokraten in Michigan, bei denen der Kandidat für die Senatswahlen im November bestimmt wurde, ist eine mehr als bedenkliche Entwicklung. Denn El-Sayed fischte ganz bewusst in einem israelfeindlichen, antisemitischen Milieu nach Wählern und hatte damit Erfolg, wenn auch nur knapp. Der studierte Arzt warf die moderate Gegenkandidatin mit 15.000 Stimmen aus dem Rennen.