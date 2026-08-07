Lottogewinner schickte obszöne Bilder an Teenager

Ein unerwarteter Geldsegen machte ihn zum gern gesehenen Gönner, doch nun steht ein einstiger Lottosieger im Visier der Justiz – und unter Beobachtung besorgter Eltern. Er soll nämlich obszöne Bilder an Teenager verschickt haben - und es gab auch noch viel schlimmere Vorwürfe. Die Ermittlungsbehörden gehen jedem Hinweis nach.
Bis vor einem Jahr wäre ein Oberösterreicher – aus Gründen des Opferschutzes wird die Herkunft nicht genauer genannt – ungeschoren davongekommen. Doch nun droht dem ehemaligen Lottogewinner juristisches Ungemach, weil er seine pädophilen Gedanken in Kombination mit seinem Handy offenbar nicht im Griff hatte.
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