Lottogewinner schickte obszöne Bilder an Teenager

Ein unerwarteter Geldsegen machte ihn zum gern gesehenen Gönner, doch nun steht ein einstiger Lottosieger im Visier der Justiz – und unter Beobachtung besorgter Eltern. Er soll nämlich obszöne Bilder an Teenager verschickt haben - und es gab auch noch viel schlimmere Vorwürfe. Die Ermittlungsbehörden gehen jedem Hinweis nach.