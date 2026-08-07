Ski-Paukenschlag: Verband war „nicht vorbeireitet“

Den Schweizer Skiverband erwischte sie mit ihrer Verkündung am Mittwoch jedenfalls auf dem falschen Fuß. Dieser hatte eigentlich mit einem Comeback gerechnet. Im Gespräch mit SRF schildert Skiboss Hans Flatscher, dass sich Gut-Behrami in den letzten Wochen intensiv auf die neue Saison vorbereitet hatte. „Sie hat das nicht schon seit Wochen geplant. Die Gedanken werden bei ihr gereift sein“, meint er und verrät, dass man auf den Rücktritt gar nicht vorbereitet war. Zudem verneigt sich Flatscher vor einer „gewaltigen“ Karriere.