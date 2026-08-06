42,2 Grad!
Auch in der Slowakei neuer Allzeit-Rekord
Die Hitzewelle hat auch den Slowaken neue Rekordtemperaturen beschert. Zum zweiten Mal binnen zwei Tagen ist am Donnerstag in unserem Nachbarland ein neuer Allzeit-Rekord aufgestellt worden.
In der unweit der Grenze zu Ungarn gelegenen südslowakischen Ortschaft Dolne Plachtince stieg das Thermometer am Donnerstag auf 42,2 Grad, wie der nationale Wetterdienst erklärte. Erst am Mittwoch war im weiter südwestlich gelegenen Kamenica nad Hronom mit 41,4 Grad ein Allzeit-Rekord gemessen worden. Zuvor waren schon im Juni zwei Rekordwerte erreicht worden.
41,2 Grad in Österreich
Auch in Österreich war am Mittwoch mit 41,2 Grad in Bad Deutsch-Altenburg ein Hitzerekord gemessen worden. Es war dort ebenfalls der zweite historische Höchstwert binnen weniger Tage.
Hochdruckgebiet verstärkt sich über dem Mittelmeer
Mitteleuropa ächzt derzeit unter einer außergewöhnlichen Hitzewelle und Dürre. Verursacht wird die Hitzewelle unter anderem durch ein Hochdruckgebiet aus Nordafrika, das sich über dem Mittelmeer verstärkt und über weite Teile Europas ausgedehnt hat.
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