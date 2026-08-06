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42,2 Grad!

Auch in der Slowakei neuer Allzeit-Rekord

Ausland
06.08.2026 19:22
Die Sonne kennt derzeit in vielen Teilen Europas kein Erbarmen.
Die Sonne kennt derzeit in vielen Teilen Europas kein Erbarmen.(Bild: corri seinger – stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Hitzewelle hat auch den Slowaken neue Rekordtemperaturen beschert.  Zum zweiten Mal binnen zwei Tagen ist am Donnerstag in unserem Nachbarland ein neuer Allzeit-Rekord aufgestellt worden.

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In der unweit der Grenze zu Ungarn gelegenen südslowakischen Ortschaft Dolne Plachtince stieg das Thermometer am Donnerstag auf 42,2 Grad, wie der nationale Wetterdienst erklärte. Erst am Mittwoch war im weiter südwestlich gelegenen Kamenica nad Hronom mit 41,4 Grad ein Allzeit-Rekord gemessen worden. Zuvor waren schon im Juni zwei Rekordwerte erreicht worden.

Wassernebelanlagen bieten in den überhitzten Städten eine willkommene Erfrischung für Jung und ...
Wassernebelanlagen bieten in den überhitzten Städten eine willkommene Erfrischung für Jung und Alt.(Bild: AP/Vadim Ghirda)

41,2 Grad in Österreich
Auch in Österreich war am Mittwoch mit 41,2 Grad in Bad Deutsch-Altenburg ein Hitzerekord gemessen worden. Es war dort ebenfalls der zweite historische Höchstwert binnen weniger Tage.

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