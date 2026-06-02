USA: „Gemeinsam fürs Land statt Gegeneinander!“

Arnold Schwarzenegger ist Republikaner, Kamala Harris Demokratin. Dass beide gemeinsam auf einer Bühne stehen, wirkt in Zeiten wie diesen fast ungewöhnlich. Die politische Debatte in den USA hat in den vergangenen Jahren deutlich an Schärfe gewonnen. Wer sich Fernsehduelle und Wahlkämpfe von vor zehn oder fünfzehn Jahren ansieht, erkennt schnell den Unterschied. Sachliche Auseinandersetzungen sind vielerorts persönlichen Angriffen gewichen. Mit dem Aufstieg Donald Trumps hat sich diese Entwicklung weiter beschleunigt.

Von Eseln und Elefanten

Die Esel, das Symbol der Demokraten, und die Elefanten, das der Republikaner, begegnen einander immer häufiger wie Feinde statt wie politische Gegner. Statt miteinander zu reden, wird übereinander gesprochen. Dabei kann keine Gesellschaft dauerhaft erfolgreich sein, wenn sie nur noch aus gegeneinander kämpfenden Lagern besteht.