USA: „Gemeinsam fürs Land statt Gegeneinander!“

Regelmäßig wählt die Community-Redaktion den ihrer Meinung nach interessantesten Kommentar von „Krone“-Lesern und präsentieren diesen in der Reihe „Kommentar des Tages“. Heute wollen wir den Kommentar von Leser „SecretService“ zum gemeinsamen Auftritt von Kamala Harris und Arnold Schwarzenegger in Wien hervorheben.
Arnold Schwarzenegger ist Republikaner, Kamala Harris Demokratin. Dass beide gemeinsam auf einer Bühne stehen, wirkt in Zeiten wie diesen fast ungewöhnlich. Die politische Debatte in den USA hat in den vergangenen Jahren deutlich an Schärfe gewonnen. Wer sich Fernsehduelle und Wahlkämpfe von vor zehn oder fünfzehn Jahren ansieht, erkennt schnell den Unterschied. Sachliche Auseinandersetzungen sind vielerorts persönlichen Angriffen gewichen. Mit dem Aufstieg Donald Trumps hat sich diese Entwicklung weiter beschleunigt.
Von Eseln und Elefanten
Die Esel, das Symbol der Demokraten, und die Elefanten, das der Republikaner, begegnen einander immer häufiger wie Feinde statt wie politische Gegner. Statt miteinander zu reden, wird übereinander gesprochen. Dabei kann keine Gesellschaft dauerhaft erfolgreich sein, wenn sie nur noch aus gegeneinander kämpfenden Lagern besteht.
Genau diesen Gedanken greift unser Leser auf. Demokratie lebt vom Streit um die bessere Idee. Sie lebt von der Bereitschaft zuzuhören, Kompromisse zu schließen und gemeinsame Ziele zu finden. Das gilt nicht nur für die Vereinigten Staaten. Es gilt überall dort, wo politische Unterschiede größer werden und der Ton rauer wird. Denn am Ende braucht jedes Land einen Grundkonsens darüber, wohin die Reise gehen soll.
Wie sehen Sie das? Werden politische Gegner heute zu oft als Feinde betrachtet? Und was braucht es, damit Menschen mit unterschiedlichen Ansichten wieder besser miteinander diskutieren können?
Wenn auch Sie eine interessante Wortmeldung gefunden haben, die es Ihrer Ansicht nach wert ist, „Kommentar des Tages“ zu werden, schicken Sie uns Ihren Vorschlag bitte an forum@krone.at. Wir freuen uns über Zusendungen und wünschen Ihnen viel Glück, vielleicht wird bald auch einer Ihrer Kommentare unter dieser Rubrik zu finden sein!
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