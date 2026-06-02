Niessl: „Regierung eiert seit Jänner nur herum“

Kritik an eigener Partei

Wieder einmal weitaus klarer als seine eigene Partei, die SPÖ, die laut eigenen Angaben beim Thema ja einen „Plan der Mitte“ verfolgt, spricht er sich in der „Krone“ für das von der eigens eingesetzten Wehrdienstkommission empfohlene Modell Österreich Plus, also acht Monate Grundwehrdienst und zwei Monate verpflichtende Milizübungen, aus. „Dieses Modell hat meine volle Unterstützung. Die Bundesregierung eiert seit Jänner nur herum. Das ist kein Ruhmesblatt für ÖVP, NEOS und auch meine eigene Partei, die SPÖ!“, so Niessl. Eine rasche Entscheidung sei gefragt, kein weiteres ewiges „Herumverhandeln wie auf dem Basar“.