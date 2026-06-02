LASK verpflichtet Außenverteidiger Dibango

Der LASK ist ein weiteres Mal auf dem Transfermarkt aktiv geworden – Österreichs Fußball-Meister hat sich am Dienstag mit dem 24-jährigen Linksverteidiger Yvan Dibango verstärkt!
Der Kameruner kommt ablösefrei vom ukrainischen Erstligisten Kryvbas Kryvyi und unterzeichnete bei den Linzern einen Vertrag bis Sommer 2029.
Zweiter Neuer beim LASK
Der 1,84 Meter große Defensivspieler absolvierte in den vier Jahren bei Kryvyi 96 Spiele und bereitete dabei 15 Tore vor.
Dibango ist der zweite Neue beim LASK nach ÖFB-Teamspieler Alessandro Schöpf. Zudem haben die Linzer die bisherigen Leihspieler Joao Tornich und Krystof Danek fix verpflichtet.
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