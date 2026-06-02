Wie Zahlungen an die Stadt Wien versickern können

Viele Magistratsabteilungen in Wien verlangen Gebühren: von Bezirksämtern bis zu Fachabteilungen, etwa für Abwasser (MA 31), baurechtliche Gebühren (MA 37) sowie Parkscheine und Parkstrafen (MA 67). Aber alle Zahlungen werden über die Abteilung für Rechnungs- und Abgabewesen (MA 6) abgewickelt. Und dort sind Gebühren in unbekannter Höhe gebunkert, die nie ihren Bestimmungszweck erreicht haben. Wie bei „Krone“-Leserin Eva R.