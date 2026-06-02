FPÖ an Schellhorn: „Sepp, Zeit für Rücktritt!“

Staatssekretär fokussiert sich auf Teilbereiche

Schellhorn wird im Juni nicht wie angekündigt ein zweites Gesamtpaket zur Entbürokratisierung vorlegen, sondern sich auf Teilbereiche fokussieren. Konkret will er, wie er am Dienstag ankündigte, in den Bereichen bürgernahe Verfahren, wettbewerbsfähige Unternehmen und schlanke Verwaltung Vorschläge vorantreiben. Wie sein Büro auf Anfrage betonte, sollen in diesen Sektoren noch im Juni Ideen präsentiert werden.