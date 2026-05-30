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Glücksspielsucht: Welche Maßnahmen braucht es?

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30.05.2026 15:42
Neben den „klassischen“ Glücksspielautomaten werden vor allem Onlinecasinos und Sportwetten ...
Neben den „klassischen“ Glücksspielautomaten werden vor allem Onlinecasinos und Sportwetten immer beliebter.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Stefan Svitak
Von Stefan Svitak

Ab und zu eine Runde Online-Poker spielen oder auf ein Fußballspiel wetten ‒ da ist doch nichts dabei. Doch was für die einen ein netter Zeitvertreib ist, entwickelt sich für die anderen zur gefährlichen Sucht. Bis zu 60.000 Österreicher und Österreicherinnen sind schätzungsweise davon betroffen. Welche Präventionsmaßnahmen bräuchte es Ihrer Meinung nach?

0 Kommentare

Haben Sie schon Erfahrungen mit Glücksspiel gemacht? Wie sollte man generell mit solch einer Sucht umgehen? Welche Schritte kann die Politik setzen, um Glücksspielsucht präventiv entgegenzuwirken? Schreiben Sie es uns gern in die Kommentare!

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