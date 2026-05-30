Glücksspielsucht: Welche Maßnahmen braucht es?

Ab und zu eine Runde Online-Poker spielen oder auf ein Fußballspiel wetten ‒ da ist doch nichts dabei. Doch was für die einen ein netter Zeitvertreib ist, entwickelt sich für die anderen zur gefährlichen Sucht. Bis zu 60.000 Österreicher und Österreicherinnen sind schätzungsweise davon betroffen. Welche Präventionsmaßnahmen bräuchte es Ihrer Meinung nach?