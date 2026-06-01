Millionenloch: Braucht der ORF vier TV-Sender?

Mit ORF 1, ORF 2, ORF III und ORFSport+ werden vier nationale TV-Sender betrieben. Braucht der öffentliche Rundfunk vier Sender oder würden Ihrer Meinung nach auch weniger genügen? Welche Vorteile oder Nachteile sehen Sie dabei in der einen oder anderen Variante? Wie sollte der ORF, wenn es nach Ihnen geht, aufgestellt werden?



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