Millionenloch: Braucht der ORF vier TV-Sender?

Der Österreichische Rundfunk (ORF) kommt nicht zur Ruhe und weil die Kritik an den Ausgaben immer wieder in den Fokus rückt, wird nach Möglichkeiten gesucht, um den Sparstift anzusetzen. Unsere Frage des Tages vom 1. Juni lautet: „Millionenloch im ORF: Braucht es wirklich vier TV-Sender?“
Mit ORF 1, ORF 2, ORF III und ORFSport+ werden vier nationale TV-Sender betrieben. Braucht der öffentliche Rundfunk vier Sender oder würden Ihrer Meinung nach auch weniger genügen? Welche Vorteile oder Nachteile sehen Sie dabei in der einen oder anderen Variante? Wie sollte der ORF, wenn es nach Ihnen geht, aufgestellt werden?
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