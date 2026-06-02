Regen, Sturm: Jetzt wüten Unwetter im Westen!

Nach den heftigen Unwettern am Wochenende in weiten Teilen Österreichs, hat am Dienstag eine neue Sturmfront zugeschlagen. Diesmal im Westen. Besonders Vorarlberg wurde von starkem Wind und kräftigen Regenfällen am Dienstagabend erfasst.
Innerhalb von nicht einmal zwei Stunden musste die Feuerwehr zu insgesamt 32 Einsätzen ausrücken. Umgestürzte Bäume und niedergerissene Bauzäune sorgten in mehreren Gemeinden für Probleme. Verletzt wurde nach ersten Informationen zum Glück niemand.
Unwetter kam auf die Minute genau
Die Wetterfront erreichte Vorarlberg wie prognostiziert gegen 17 Uhr. Im Rheintal wurden Windspitzen von knapp 70 km/h gemessen, vielerorts lagen die Böen bei rund 50 km/h. Dazu kamen teils intensive Regenfälle, die erst im Laufe des Abends allmählich nachließen.
Während der Westen mit Sturm und Regen kämpfte, blieb der Osten des Landes zunächst weitgehend verschont. Doch die Wetterberuhigung ist nur von kurzer Dauer: In der Nacht breiten sich dichte Wolken und Regen von Westen her weiter ostwärts aus. Erst in der zweiten Nachthälfte lässt der Niederschlag im Westen langsam nach.
Regen wandert wieder nach Osten
Auch der Mittwoch startet vielerorts grau und nass. Besonders in der Osthälfte Österreichs dominieren zunächst Regen und Schauer. Im Süden können sich sogar einzelne Gewitter entwickeln. Erst am Nachmittag zeigt sich stellenweise die Sonne wieder. Die Temperaturen bleiben für Anfang Juni ungewöhnlich gedämpft und erreichen meist nur 13 bis 21 Grad.
Meteorologen rechnen damit, dass vor allem im Süden noch größere Regenmengen zusammenkommen könnten. Nach den bereits turbulenten Wettertagen bleibt die Lage damit auch zur Wochenmitte angespannt.
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