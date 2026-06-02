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Böen bis 70 km/h

Regen, Sturm: Jetzt wüten Unwetter im Westen!

Österreich
02.06.2026 19:52
Dunkle Wolken, kräftiger Regen und nasse Straßen: Das Unwetter sorgte am Dienstag in Vorarlberg ...
Dunkle Wolken, kräftiger Regen und nasse Straßen: Das Unwetter sorgte am Dienstag in Vorarlberg für schwierige Bedingungen. (Symbolbild)(Bild: Marcel Tratnik)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach den heftigen Unwettern am Wochenende in weiten Teilen Österreichs, hat am Dienstag eine neue Sturmfront zugeschlagen. Diesmal im Westen. Besonders Vorarlberg wurde von starkem Wind und kräftigen Regenfällen am Dienstagabend erfasst.

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Innerhalb von nicht einmal zwei Stunden musste die Feuerwehr zu insgesamt 32 Einsätzen ausrücken. Umgestürzte Bäume und niedergerissene Bauzäune sorgten in mehreren Gemeinden für Probleme. Verletzt wurde nach ersten Informationen zum Glück niemand.

Unwetter kam auf die Minute genau
Die Wetterfront erreichte Vorarlberg wie prognostiziert gegen 17 Uhr. Im Rheintal wurden Windspitzen von knapp 70 km/h gemessen, vielerorts lagen die Böen bei rund 50 km/h. Dazu kamen teils intensive Regenfälle, die erst im Laufe des Abends allmählich nachließen.

Während der Westen mit Sturm und Regen kämpfte, blieb der Osten des Landes zunächst weitgehend verschont. Doch die Wetterberuhigung ist nur von kurzer Dauer: In der Nacht breiten sich dichte Wolken und Regen von Westen her weiter ostwärts aus. Erst in der zweiten Nachthälfte lässt der Niederschlag im Westen langsam nach.

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Regen wandert wieder nach Osten
Auch der Mittwoch startet vielerorts grau und nass. Besonders in der Osthälfte Österreichs dominieren zunächst Regen und Schauer. Im Süden können sich sogar einzelne Gewitter entwickeln. Erst am Nachmittag zeigt sich stellenweise die Sonne wieder. Die Temperaturen bleiben für Anfang Juni ungewöhnlich gedämpft und erreichen meist nur 13 bis 21 Grad.

Österreich
Symbol leichter Regen
18° / 20°
24 km/h
01:12 h
55 %
Symbol stark bewölkt
14° / 26°
8 km/h
08:39 h
45 %
Symbol Regen
17° / 19°
20 km/h
02:07 h
65 %
Symbol heiter
14° / 27°
7 km/h
11:14 h
45 %
Symbol leichter Regen
16° / 20°
17 km/h
04:35 h
70 %
Symbol wolkig
14° / 25°
7 km/h
10:08 h
45 %
Symbol einzelne Regenschauer
16° / 25°
14 km/h
08:25 h
70 %
Symbol wolkenlos
16° / 27°
12 km/h
15:03 h
50 %
Symbol wolkig
17° / 29°
7 km/h
08:52 h
50 %
Symbol stark bewölkt
18° / 28°
11 km/h
06:39 h
50 %
Wien
Symbol Regen
16° / 19°
16 km/h
02:36 h
65 %
Symbol stark bewölkt
12° / 27°
15 km/h
05:02 h
45 %
Symbol Regen
16° / 19°
22 km/h
01:45 h
65 %
Symbol heiter
12° / 26°
8 km/h
10:25 h
45 %
Symbol leichter Regen
14° / 19°
21 km/h
04:46 h
75 %
Symbol wolkig
11° / 25°
9 km/h
09:35 h
45 %
Symbol einzelne Regenschauer
14° / 24°
17 km/h
08:08 h
85 %
Symbol einzelne Regenschauer
15° / 25°
10 km/h
13:14 h
60 %
Symbol stark bewölkt
14° / 27°
10 km/h
06:47 h
50 %
Symbol einzelne Regenschauer
17° / 26°
15 km/h
10:03 h
65 %
St. Pölten
Symbol Regen
16° / 21°
12 km/h
01:20 h
60 %
Symbol wolkig
15° / 27°
12 km/h
09:07 h
45 %
Symbol Regen
17° / 19°
20 km/h
01:36 h
75 %
Symbol heiter
13° / 27°
7 km/h
11:57 h
45 %
Symbol leichter Regen
16° / 20°
17 km/h
02:47 h
65 %
Symbol wolkig
12° / 25°
10 km/h
09:44 h
45 %
Symbol wolkig
15° / 26°
15 km/h
11:06 h
50 %
Symbol wolkenlos
16° / 27°
14 km/h
14:52 h
50 %
Symbol wolkig
15° / 29°
8 km/h
09:22 h
45 %
Symbol stark bewölkt
17° / 29°
9 km/h
06:05 h
55 %
Eisenstadt
Symbol leichter Regen
17° / 21°
18 km/h
02:24 h
60 %
Symbol bedeckt
13° / 26°
16 km/h
02:58 h
50 %
Symbol Regen
15° / 19°
12 km/h
02:56 h
75 %
Symbol wolkig
11° / 26°
7 km/h
09:14 h
60 %
Symbol starke Regenschauer
13° / 19°
10 km/h
04:38 h
75 %
Symbol wolkig
11° / 25°
10 km/h
08:11 h
50 %
Symbol heiter
14° / 24°
11 km/h
11:02 h
65 %
Symbol heiter
14° / 26°
4 km/h
12:55 h
50 %
Symbol stark bewölkt
16° / 27°
8 km/h
04:57 h
55 %
Symbol wolkig
16° / 25°
9 km/h
09:45 h
50 %
Linz
Symbol leichter Regen
15° / 23°
5 km/h
03:09 h
55 %
Symbol stark bewölkt
12° / 25°
7 km/h
05:37 h
50 %
Symbol starker Regen
16° / 18°
8 km/h
01:11 h
75 %
Symbol heiter
10° / 26°
7 km/h
11:11 h
45 %
Symbol starker Regen
15° / 19°
8 km/h
04:26 h
70 %
Symbol wolkig
10° / 23°
7 km/h
08:57 h
45 %
Symbol einzelne Regenschauer
13° / 25°
7 km/h
09:53 h
65 %
Symbol einzelne Regenschauer
15° / 26°
6 km/h
11:38 h
65 %
Symbol einzelne Regenschauer
15° / 27°
7 km/h
06:31 h
60 %
Symbol einzelne Regenschauer
16° / 25°
6 km/h
06:22 h
75 %
Graz
Symbol stark bewölkt
16° / 24°
5 km/h
02:59 h
60 %
Symbol bedeckt
11° / 26°
6 km/h
02:35 h
50 %
Symbol Regen
15° / 17°
7 km/h
02:45 h
75 %
Symbol wolkig
9° / 26°
5 km/h
09:01 h
50 %
Symbol starker Regen
14° / 19°
6 km/h
01:26 h
70 %
Symbol stark bewölkt
10° / 23°
6 km/h
07:05 h
45 %
Symbol einzelne Regenschauer
12° / 26°
6 km/h
12:26 h
55 %
Symbol heiter
14° / 27°
5 km/h
12:57 h
45 %
Symbol einzelne Regenschauer
14° / 27°
6 km/h
04:06 h
60 %
Symbol stark bewölkt
15° / 27°
6 km/h
07:11 h
50 %
Klagenfurt
Symbol starker Regen
16° / 19°
4 km/h
02:44 h
70 %
Symbol bedeckt
12° / 26°
3 km/h
00:16 h
55 %
Symbol Regen
14° / 19°
13 km/h
04:11 h
85 %
Symbol wolkig
11° / 25°
8 km/h
08:17 h
60 %
Symbol einzelne Regenschauer
11° / 20°
11 km/h
05:47 h
70 %
Symbol wolkig
9° / 23°
10 km/h
07:08 h
50 %
Symbol einzelne Regenschauer
13° / 23°
9 km/h
10:23 h
75 %
Symbol heiter
14° / 25°
7 km/h
14:39 h
45 %
Symbol einzelne Regenschauer
15° / 25°
10 km/h
03:43 h
65 %
Symbol einzelne Regenschauer
15° / 24°
9 km/h
05:37 h
75 %
Salzburg
Symbol Regen
15° / 19°
7 km/h
02:23 h
75 %
Symbol leichter Regen
10° / 23°
11 km/h
00:45 h
60 %
Symbol einzelne Regenschauer
13° / 22°
8 km/h
06:39 h
65 %
Symbol einzelne Regenschauer
11° / 26°
8 km/h
06:11 h
65 %
Symbol einzelne Regenschauer
9° / 21°
6 km/h
04:53 h
65 %
Symbol stark bewölkt
10° / 25°
8 km/h
04:15 h
50 %
Symbol einzelne Regenschauer
13° / 25°
4 km/h
11:44 h
65 %
Symbol einzelne Regenschauer
14° / 29°
5 km/h
10:17 h
60 %
Symbol einzelne Regenschauer
15° / 24°
6 km/h
06:05 h
75 %
Symbol einzelne Regenschauer
14° / 25°
6 km/h
05:41 h
70 %
Innsbruck
Symbol starke Regenschauer
14° / 21°
10 km/h
04:36 h
65 %
Symbol starker Regen
13° / 23°
11 km/h
01:32 h
60 %
Symbol einzelne Regenschauer
11° / 17°
12 km/h
07:45 h
75 %
Symbol starker Regen
12° / 18°
8 km/h
02:35 h
70 %
Symbol einzelne Regenschauer
9° / 17°
10 km/h
07:24 h
70 %
Symbol stark bewölkt
9° / 18°
7 km/h
03:44 h
50 %
Symbol einzelne Regenschauer
11° / 20°
10 km/h
09:59 h
55 %
Symbol heiter
13° / 23°
7 km/h
13:32 h
45 %
Symbol einzelne Regenschauer
15° / 20°
8 km/h
04:56 h
80 %
Symbol stark bewölkt
13° / 20°
7 km/h
05:15 h
50 %
Bregenz
Wetterdaten:

Meteorologen rechnen damit, dass vor allem im Süden noch größere Regenmengen zusammenkommen könnten. Nach den bereits turbulenten Wettertagen bleibt die Lage damit auch zur Wochenmitte angespannt.

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