Regen, Sturm: Jetzt wüten Unwetter im Westen!

Während der Westen mit Sturm und Regen kämpfte, blieb der Osten des Landes zunächst weitgehend verschont. Doch die Wetterberuhigung ist nur von kurzer Dauer: In der Nacht breiten sich dichte Wolken und Regen von Westen her weiter ostwärts aus. Erst in der zweiten Nachthälfte lässt der Niederschlag im Westen langsam nach.