Kammer streicht auch „Baby“ der Staatssekretärin

Mit ihrem Aufrücken in die Regierung konnte Zehetner sich stets darauf verlassen, für ihre Aussagen und (wenigen) Maßnahmen umgehend mit Applaus von „ihrem“ Thinktank bedacht zu werden – damit ist nun wohl Schluss, wie in der WKO-Aussendung zum Sparprogramm in einem Nebensatz zu lesen ist: „Im Zuge der Neuaufstellung werden Strukturen vereinfacht, Leistungen werden gebündelt oder (...) es erfolgt im Sinne der Reform eine Einstellung von Aktivitäten (z.B. oecolution)“ – nach nur knapp vier Jahren.