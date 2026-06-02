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Fußball-WM

Rennes-Ass Al-Tamari führt Jordaniens Aufgebot an

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
02.06.2026 19:15
Mousa Al-Tamari
Mousa Al-Tamari(Bild: AFP/APA/MIGUEL MEDINA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Jordanien setzt bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika auf nur wenige außerhalb der arabischen und nordafrikanischen Ligen engagierte Profis!

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Stürmer Mousa Al-Tamari steht bei Stade Rennes in der französischen Ligue 1 unter Vertrag, Innenverteidiger Yazan Al-Arab spielt beim FC Seoul in Südkorea. Nebenmann Mohammad Abualnadi ist wie Mittelfeldspieler Noor Al-Rawabdeh beim Selangor FC in Malaysia engagiert. Dazu kommt noch Jungstürmer Ibrahim Sabra von Lok Zagreb.

WM-Gruppengegner Österreichs
Die übrigen Mitglieder des von Teamchef Jamal Sellami am Dienstag nominierten 26-Mann-Aufgebots spielen in Jordanien, dem Irak, Katar, Saudi-Arabien, Ägypten und Marokko. In der Gruppe J trifft das Team des Marokkaners Sellami am 17. Juni (6 Uhr MESZ) auf Österreich, weitere Gegner sind Algerien und Argentinien. Vor der Endrunde testet Jordanien noch am 8. Juni in San Diego gegen Kolumbien.

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