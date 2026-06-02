Rennes-Ass Al-Tamari führt Jordaniens Aufgebot an

WM-Gruppengegner Österreichs

Die übrigen Mitglieder des von Teamchef Jamal Sellami am Dienstag nominierten 26-Mann-Aufgebots spielen in Jordanien, dem Irak, Katar, Saudi-Arabien, Ägypten und Marokko. In der Gruppe J trifft das Team des Marokkaners Sellami am 17. Juni (6 Uhr MESZ) auf Österreich, weitere Gegner sind Algerien und Argentinien. Vor der Endrunde testet Jordanien noch am 8. Juni in San Diego gegen Kolumbien.