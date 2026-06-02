Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

14-Jähriger verletzt

Mit aufgemotztem E-Scooter auf Alpenstraße: Crash!

Kärnten
02.06.2026 20:00
Die Straße auf dem Dobratsch in Villach ist aufgrund ihrer Aussicht sehr beliebt.
Die Straße auf dem Dobratsch in Villach ist aufgrund ihrer Aussicht sehr beliebt.(Bild: villacher-alpenstrasse.at/Stabentheiner)
Porträt von Elena Überbacher
Von Elena Überbacher

Ein Villacher raste am Samstag mit seinem E-Scooter über die Villacher Alpenstraße und stürzte in einer engen Kurve. Johannes Hörl, Geschäftsführer der Panoramastraße, ist verwundert. Die Geräte wurden bislang auf der Straße nicht gesichtet.

0 Kommentare

Die Villacher Alpenstraße ist besonders wegen ihrer vielen Kurven und ihrer schönen Aussicht bekannt. Die Panoramastraße schlängelt sich mit insgesamt sieben engen Kehren und 116 weiteren Kurven den Dobratsch hinauf. Dabei überwindet sie rund 1200 Höhenmeter. Speziell Biker lieben die sechs Meter breite Strecke. Und auch ein 14-Jähriger dürfte an der Panoramastraße Gefallen gefunden haben.

E-Scooter auf 60 km/h getunt
Er war am Samstagnachmittag gegen 19.10 Uhr mit einem E-Scooter dort unterwegs – der Ausflug endete für den 14-Jährigen tragisch. „Bei der Abfahrt kurz vor der Kehre 4 kam der Villacher zum Sturz und verletzte sich dabei schwer“, berichtet die Landespolizeidirektion. Der Bursche wurde nach Erstversorgung von der Rettung in das LKH Villach gebracht. Bei näherer Besichtigung des Fahrzeuges konnten die Beamten Mängel am E-Scooter feststellen.

Besonders auffällig war der getunte Motor – das Fahrzeug konnte durch den illegalen Umbau statt vorgesehenen 25 km/h eine Geschwindigkeit von 60 km/h erreichen. „Das ist insofern beachtlich, weil auf der Strecke wegen Sicherheitsgründen maximal 70 km/h erlaubt sind.“

Lesen Sie auch:
In Villach fuhr ein 58-Jähriger mit dem E-Scooter in den Tod.
Ohne Helm unterwegs
Todesdrama: E-Scooter-Fahrer stirbt nach Unfall
28.04.2026
Ab 1. Mai
Helmpflicht und Co: Neue Regeln für E-Scooter
27.04.2026

Immerhin „hat der 16-Jährige einen Helm getragen“, so die Beamten. Das Tragen des Kopfschutzes ist seit 1. Mai für unter 16-jährige Pflicht. Zu dem Unfall am Wochenende meldete sich nun auch der Geschäftsführer der Villacher Alpenstraße und zeigte sich überrascht.

E-Scooter sind eher selten
Denn es ist sehr untypisch, dass E-Scooter auf den Straßen gesichtet werden. „Auf der Alpenstraße fahren hauptsächlich Autos und Motorradfahrer, die auch Maut zahlen müssen“, ist Hörl erstaunt über den Vorfall.

„Mit dem E-Scooter sind normalerweise keine Besucher unterwegs. Das ist auch verständlich, da man im Gebirge und alpinen Umfeld mit ausreichend Reichweite und Sicherheit ausgestattet sein sollte. Auch wenn der Scooter auf 60 km/h getunt gewesen war, schafft er es bei der üblichen Akkuleistung nicht lange“, schließt der Geschäftsführer.

Er hofft, dass der Unfall für den Minderjährigen glimpflich ausgegangen ist und er sich auf dem Weg der Besserung befindet. Außerdem rät er von solchen gefährlichen Aktionen ab und appelliert an die Eltern, „den Jugendlichen ihre Verantwortung bewusst zu machen“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
02.06.2026 20:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Europa versucht seit Beginn des Ukraine-Kriegs nach und nach auf Öl-Lieferungen zu verzichten.
Bis Ende November
Exportverbot: Jetzt geht Russen das Kerosin aus
Betriebe unter Druck
Milchbauer: „Wir werden vom Satelliten überwacht!“
Ein australischer Höhlentaucher hat womöglich einen neuen Zugang zu dem Teil der Höhle gefunden, ...
Noch zwei Vermisste
Retter entdecken neuen Zugang zu Fluthöhle in Laos
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Furcht vor der Stadt
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
Der Meteor explodierte am über dem Nordosten von Massachusetts und dem Südosten von New ...
Anwohner verunsichert
Meteor explodiert mit lautem Knall über USA
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
106.260 mal gelesen
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Österreich
Schwere Unwetter sorgen für brenzlige Situationen
102.280 mal gelesen
Die Gewitterfront sorgte für zahlreiche Schäden in ganz Österreich.
Kärnten
Kärntner berichtet vom Krieg vor seinen Werkstoren
72.960 mal gelesen
Krone Plus Logo
Rauchsäulen über Tschernobyl – nach einem russischem Angriff. Die Fabrik von Grolitsch liegt nur ...
Wien
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
2416 mal kommentiert
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Innenpolitik
Sparpaket: Wer Budgetloch wirklich stopfen soll
1012 mal kommentiert
Die Regierung muss fünf Milliarden in den kommenden zwei Jahren einsparen
Ausland
Exportverbot: Jetzt geht Russen das Kerosin aus
783 mal kommentiert
Europa versucht seit Beginn des Ukraine-Kriegs nach und nach auf Öl-Lieferungen zu verzichten.
Mehr Kärnten
14-Jähriger verletzt
Mit aufgemotztem E-Scooter auf Alpenstraße: Crash!
Krone Plus Logo
Todesfall in Kärnten
Seltene Krankheit: Was ist Creutzfeldt-Jakob?
Krone Plus Logo
EINWÜRFE: FOLGE 99
Zehn Tore, zwei Elfer und ganz viel Drama
Abenteuer Lesen
Lesefüchse unterwegs in der bunten Unterwasserwelt
Regionale Sicherheit
Feuerwehr, Rettung und Nahversorger im Fokus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf