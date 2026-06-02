Mit aufgemotztem E-Scooter auf Alpenstraße: Crash!

E-Scooter auf 60 km/h getunt

Er war am Samstagnachmittag gegen 19.10 Uhr mit einem E-Scooter dort unterwegs – der Ausflug endete für den 14-Jährigen tragisch. „Bei der Abfahrt kurz vor der Kehre 4 kam der Villacher zum Sturz und verletzte sich dabei schwer“, berichtet die Landespolizeidirektion. Der Bursche wurde nach Erstversorgung von der Rettung in das LKH Villach gebracht. Bei näherer Besichtigung des Fahrzeuges konnten die Beamten Mängel am E-Scooter feststellen.