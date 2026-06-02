Hochzeitstag soll mit Weltrekord gefeiert werden

Am Mittwoch startet mit den Sport Austria Finals ein ganz besonderes Event in Wien. Dabei gibt es 46 Sportarten und über 7000 Athleten zu bewundern – und viele beeindruckende Geschichten zu erleben. So jagt Para-Schwimmer Andreas Ernhofer eine Bestmarke, feiern die Faustballer eine Premiere, tritt ein Social-Media-Star mit dem Skateboard an.
Von Bogenschießen über Skateboarden, Faustball, Flag-Football, Roller Derby und Para-Schwimmen. Die Sports Austria Finals bieten ab heute wieder eine große Bühne für über 7000 Athleten und 46 Sportarten. Nach der Eröffnung am Rathausplatz wird Wien zum Schauplatz für Spitzenleistungen, Vielfalt und Wettkämpfe um nationale Meistertitel.
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