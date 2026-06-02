Kinder entgingen nur knapp sexuellem Missbrauch

Dort wurde auch ein psychiatrisches Gutachten erstellt. In diesem kam der Gerichtssachverständige Reinhard Haller zum Schluss, dass der Mann bei der Tat nur eingeschränkt zurechnungsfähig war. Im Prozess am Dienstag am Landesgericht Feldkirch stand nun die Einweisung in eine forensisch-therapeutische Einrichtung erneut im Raum. Denn aufgrund seiner sexuellen Störung sei der Betroffene auch weiterhin eine Gefahr für andere. „Ohne Einweisung und Therapie ist es nur eine Frage der Zeit, wann es zur vollendeten Tat kommt“, warnte Haller. Da der Betroffene die Medikamente schon einmal abgesetzt habe, bekomme er derzeit Depotspritzen verabreicht, die seinen Trieb im Zaum halten, erläuterte der Experte.