Sekerlioglu im Talk

Bleibt SKN-Coach? „Verein muss Farbe bekennen“

Fußball
02.06.2026 20:15
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Bleibt Cem Sekerlioglu dem SKN St. Pölten nach dieser erfolgreichen Saison als Trainer erhalten? „Der Verein muss Farbe bekennen“, sagte der 47-Jährige im „Krone“-Interview am Rande des Legenden-Turniers der Caritas Käfigleague

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