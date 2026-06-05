Gebühren-Verdoppelung: Schock an Ganztagsschulen!

Um das klamme Budget der Stadt zu sanieren, wurden bereits einige Gebühren und Abgaben erhöht. Damit geht es jetzt weiter. Der Spätbetreuungsbeitrag an den Ganztagsschulen in der Stadt soll auf 260 Euro pro Semester steigen. Die Freiheitlichen kritisieren das scharf.
Für viele Wiener Familien wird die Betreuung ihrer Kinder nach Unterrichtsende schon bald empfindlich teurer werden. Der pauschalierte Beitrag für die Spätbetreuung an öffentlichen Ganztagsschulen soll ab dem Schuljahr 2026/27 nämlich auf satte 260 Euro pro Schüler und Semester steigen!
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