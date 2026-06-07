Neues Wolfsgesetz vor der ersten Zerreißprobe

Ein nebliger Tag im August 2024: Das idyllische Mellental, in dem die Alpe Süns liegt, präsentiert sich im tristen Grau, als Hirte Mario Muxel am Nachmittag ein totes Rind im Graben findet. „Die Bissspuren haben auf einen Wolf hingedeutet. Sicher war ich mir aber nicht, da es solche Vorfälle bis dato nicht gegeben hatte“, berichtet er.