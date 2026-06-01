Linzer Airport schlug früh Alarm wegen Geldnöten

Schon im Februar 2025 erfuhr das Land Oberösterreich vom Finanzloch des Linzer Flughafens, wie aus einer Anfragebeantwortung des Wirtschaftslandesrates hervorgeht. Der Airport selbst hat nun eine neue Einnahmequelle erschlossen und vermietet einen Teil seiner Parkplätze. Und auf dem Verhandlungstisch zwischen Land und Stadt Linz warten alle auf ein Gutachten...
Bereits Ende Februar 2025 funkte der Linzer Flughafen ein finanzielles „Mayday“ an das Land Oberösterreich: Der Airport brauche eine Bürge- und Zahler-Haftung oder eine Eigenkapitalaufstockung, hieß es damals – sonst drohe das Geld bis zum Herbst auszugehen.
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