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Mega-Braut-Dekolleté

Sydney Sweeney: „Euphoria“-Kleid extra offenherzig

Society International
28.04.2026 14:35
In Folge 3 von „Euphoria“ feiert Cassie Howard (Sydney Sweeney) endlich ihre luxuriöse ...
In Folge 3 von „Euphoria“ feiert Cassie Howard (Sydney Sweeney) endlich ihre luxuriöse Traumhochzeit mit Nate Jacobs (Jacob Elordi).(Bild: HBO Max)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Wer auf HBO die dritte Folge der 3. Staffel von „Euphoria“ schon gesehen hat, ist wegen der blutigen, superkrassen Szenen vermutlich wie so viele mit offenem Mund zurückgeblieben. Ebenfalls in Erinnerung geblieben sein dürfte Cassie Howards Brautkleid! 

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Es wurde Darstellerin Sydney Sweeney (28) auf den Leib geschneidert – und zwar so, dass ihre Brüste darin alles andere als sicher saßen und während der Szenen auffällig viel in Bewegung waren.

Zufall? Ganz sicher nicht!

Das Kleid sollte bewusst „zu viel“ sein
In der dritten Folge heiratet Cassie endlich Nate Jacobs (Jacob Elordi). Dafür trägt sie ein maßgeschneidertes Brautkleid des Designers Jackson Wiederhoeft: geschwungenes Korsett, hoher Beinschlitz, riesige Schleppe, dramatischer Schleier und jede Menge Glitzer.

Ein echter Prinzessinnen-Traum – aber mit Absicht völlig übertrieben!

„Es sollte sich so anfühlen, als wäre es wirklich zu viel und wahrscheinlich mit ein paar Details zu überladen“, erklärte Designer Wiederhoeft gegenüber „Page Six Style“. Der Look sollte zeigen, wie sehr Cassie versucht, alles unter Kontrolle zu halten – obwohl innerlich längst alles auseinanderfällt.

Cassie wird von ihrer Mutter zum Altar geführt
Cassie wird von ihrer Mutter zum Altar geführt(Bild: HBO Max)

Geplante Kleider-Pannen statt Fashion-Fail
Das besondere an dem Kleid, das für andere Bräute vermutlich der blanke Horror wäre: Die Kostümbildner wollten sogenannte „Wardrobe Malfunctions“, also Kleiderpannen gar nicht verhindern – sondern bewusst in die Handlung einbauen!

Das Verrutschen des Kleides war also Teil des Konzepts. Sydney Sweeney trug dafür sogar speziell verzierte Brustwarzen-Abdeckungen, sogenannte Pasties, damit die Szenen genauso wirken konnten, wie es für Cassies emotionalen Ausnahmezustand gedacht war.

In den sozialen Medien kursieren mittlerweile zig Szenen der „Euphoria“-Hochzeit. Hier ein kleiner Ausschnitt des Hochzeitstanzes: 

Die Botschaft dahinter: Cassie verliert den Halt – emotional und ganz wortwörtlich auch modisch.

Cassie auf dem Weg zum Altar, begleitet von ihren Brautjungfern.
Cassie auf dem Weg zum Altar, begleitet von ihren Brautjungfern.(Bild: HBO Max)

160 Meter Tüll für den Wahnsinns-Look
Für das Mega-Kleid wurden rund 160 Meter Tüll verarbeitet. Das Kleid war so riesig, dass Designer Wiederhoeft laut eigener Aussage sogar Probleme hatte, überhaupt einen passenden Karton für den Versand von New York ans Set nach Los Angeles zu finden.

Das ikonische Wasp-Korsett, das den Look krönt, kostet allein schon rund 4500 Dollar. Dazu kamen ein handbestickter Unterrock mit Glasperlen, eine gekräuselte Lage Tüll und eine abnehmbare XXL-Schleppe, die sogar an Prinzessin Diana erinnern sollte.

Cassie als echte „Brautzilla“
Schon Ende 2023 begann die Zusammenarbeit mit „Euphoria“-Kostümbildnerin Natasha Newman-Thomas. Designer Wiederhoeft versuchte dabei, sich komplett in Cassies chaotische Gedankenwelt hineinzuversetzen.

Cassies Traum geht in Erfüllung – bis er platzt ...
Cassies Traum geht in Erfüllung – bis er platzt ...(Bild: HBO Max)

Sein Fazit: Cassie wäre die ultimative „Brautzilla“, berichtet „Page Six“.

„Es war lustig, sie sich als Brautzilla vorzustellen, die einfach viel zu viel will“, sagte er. „Sie wäre definitiv eine Kundin, die einen Designer an seine Grenzen bringt.“

Oder wie er selbst scherzte: „Wenn sie wirklich meine Kundin wäre, würde sie wahrscheinlich versuchen, das Kleid selbst zu entwerfen.“

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Dieses Kleid war pure Psychologie
Das Brautkleid war also nicht einfach nur sexy oder extravagant – es war ein Symbol für Cassies kompletten Kontrollverlust.

Je größer das Kleid, desto größer das Drama.

Und genau deshalb bleibt dieser Look wahrscheinlich genauso unvergesslich wie die schockierenden Szenen der Folge selbst.

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