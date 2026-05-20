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Britney lässt grüßen!

Sydney Sweeney schockt mit nacktem Schlangentanz

Society International
20.05.2026 18:00
In der neuen Folge von „Euphoria“ zeigt sich Sydney Sweeney fast nackt mit Schlange und räkelt ...
In der neuen Folge von „Euphoria“ zeigt sich Sydney Sweeney fast nackt mit Schlange und räkelt sich anschließend im Stripclub vor der Kamera.(Bild: Krone KREATIV/Viennareport)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Huch! Sydney Sweeney wandelt derzeit auf Britney Spears‘ Spuren. Nur, dass der Schlangentanz, der nach der neuesten Folge von „Euphoria“ die Fans erregt, noch viel heißer – und freizügiger – ist als jener der „Pop-Prinzessin“ vor rund 25 Jahren ...

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Seitdem die dritte Staffel von „Euphoria“ im April Premiere feierte, sorgt Sydney Sweeney für einen Skandal nach dem anderen. Der Grund: Ihre Serien-Rolle Cassie Howard macht jetzt auf OnlyFans Karriere – und bedient dort jede Menge skurrile Männerträume. Und setzt Folge für Folge immer noch eins drauf.

Erst mit Schlange, dann im Stripclub
So wie in der aktuellen Folge, die gerade für hitzige Diskussionen sorgt. Denn dieses Mal posierte Sweeneys Serienfigur Cassie glatt mit einer echte Würgeschlange – und das nur mit Stringtanga bekleidet! Echt heiß oder echt geschmacklos? 

Britney Spears 2.0.: Sweeney schockt die Fans mit einem halb nacktem Schlangentanz.
Britney Spears 2.0.: Sweeney schockt die Fans mit einem halb nacktem Schlangentanz.(Bild: Viennareport)

Doch Sweeneys Tête-à-Tête mit einer Schlange war in dieser Woche längst nicht das Ende der anrüchigen „Euphoria“-Fahnenstange. Danach ging es für Cassie nämlich ab in den Stripclub, wo sie zuerst noch in pinkfarbenen Dessous posiert, sich später aber fast nackt auf dem Tresen räkelt.

Zuerst posiert Cassie in pinkfarbenen Dessous ...
Zuerst posiert Cassie in pinkfarbenen Dessous ...(Bild: Viennareport)
... und räkelt sich anschließend halb nackt am Tresen.
... und räkelt sich anschließend halb nackt am Tresen.(Bild: Viennareport)

Fans entsetzt über pikante Szenen
Auf X gingen nach den pikanten Szenen die Wogen jedenfalls hoch. „Cassie mit einer verdammten Schlange?“, fragte ein Fan entsetzt. „Das war so eine schräge Folge“, stellte ein anderer fest.

Und weitere Zuschauer mussten umgehend an Britney Spears legendären Auftritt bei den MTV Video Music Awards aus dem Jahr 2001 denken. Damals tanzte die Sängerin zu ihrem Hit „I‘m A Slave 4 You“ mit Python um den Hals. Allerdings hatte die heute 44-Jährige damals mehr an als Sweeney heute ...

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Kritik von echten OnlyFans-Models
Zuletzt hatte Sweeney die Darstellung der OnlyFans-Cassie bereits Kritik eingebracht. Denn ausgerechnet echte OnlyFans-Models gingen in der letzten Woche öffentlich auf Sweeney und die Serien-Macher los. Die Darstellung sei „lächerlich und grotesk“ und habe nichts mit der echten Arbeit auf der Erotik-Plattform zu tun.

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