Musks Transtochter modelt in Dessous von Rihanna

Elon Musks Transgender-Tochter Vivian Wilson geht ihren Weg – auch ohne die Hilfe ihres berühmten Vaters. Die 22-Jährige landete jetzt nämlich eine fette Dessous-Kampagne, und zwar für niemand Geringeres als Rihanna!
Vivian Wilson ist der neue Star für Rihannas aktuelle Pride-Kollektion, die Bilder wurden am Wochenende auf den Social-Media-Kanälen von Savage X Fenty veröffentlicht.
Die 22-Jährige zeigt sich auf den aktuellen Kampagnen-Fotos selbstbewusst im schwarzen Ensemble aus BH und Höschen, das mit einem pro-queeren Schriftzug überzogen ist und dank funkelnder Fransen ein echter Hingucker ist.
Sehen Sie hier die Bilder von Vivian Wilson in der aktuellen Kampagne von Savage X Fenty:
Dass Rihanna sich für Vivian entschieden hat, ist kein Zufall: Denn es ist längst nicht die erste Zusammenarbeit von Musks Trans-Tochter mit dem erfolgreichen Dessous-Label der Sängerin. Schon in der diesjährigen Valentinstags-Kampagne war Vivian zu sehen.
„Von großer Bedeutung“
Dass sie nun aber ausgerechnet für die Pride-Kollektion von Rihanna engagiert wurde, freut die Promi-Tochter ganz besonders. „Trans-Körper werden so sehr angefeindet und dämonisiert. Ich halte es für extrem wichtig, dass queere Menschen sehr sichtbar sind“, erklärte Vivian der Seite „Out“.
Auch auf diesem Kampagnen-Foto ist Vivian Wilson zu sehen:
Und weiter: „Diese Kampagne zu machen, in der Trans-Körper gefeiert werden, ist von großer Bedeutung.“
Legte Nachname Musk ab
Vivian wurde 2004 als Xavier Musk geboren, outete sich 2020 aber als Transfrau. Noch im selben Jahr begann sie eine medizinische Behandlung, 2022 genehmigte ein kalifornisches Gericht schließlich ihren Antrag auf Namens- und Geschlechtseintragänderung.
Dabei nahm Vivian neben ihrem Vornamen auch den Nachnamen ihrer Mutter an. Mit ihrem Vater Elon Musk wolle sie nämlich nicht länger in Verbindung gebracht werden, erklärte sie damals. Wohl auch, weil sich Musk immer wieder transfeindlich geäußert hatte.
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