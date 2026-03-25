Sweeney verblüfft mit ihrer neuen Unterwäsche

Modelt für sich selbst

Mit der Marke hat Sweeney jedenfalls Großes vor. In Zukunft möchte sie damit niemandem Geringeren als Kim Kardashian oder Rihanna Konkurrenz machen. Die Strategie setzt auf aufwendige Kampagnen und ihr eigenes Gesicht für die Markeninszenierung. Neben „Seductress“ baut „Syrn“ auf die Linien „Romantic“ mit einem weicheren Stil und Spitze, „Comfy“ mit alltagstauglichen Modellen, und „Playful“ mit auffälligeren Looks.