Sweeney verblüfft mit ihrer neuen Unterwäsche

Vorhang auf für Schauspielerin Sydney Sweeney! Die Hollywood-Schönheit heizt mit ihrer neuen Unterwäsche-Kollektion „Seductress“ (auf Deutsch: Verführerin) ordentlich ein – und gibt sie gleich mit ihren eigenen Kurven zum Besten.
Immer wieder sorgt der „Euphoria“-Star für Gesprächsstoff. „Runde zwei, sie ist bereit“, lässt die 28-Jährige diesmal die Spannung steigen. Seit Monaten präsentiert die Darstellerin ihre eigene Dessous-Marke „Syrn“. Nun ist die neue Kollektion da, deren Hauptaugenmerk auf dem „Fantasy Lace Halter Bodysuit“ liegt. Kostenpunkt: 89 Dollar (zirka 77 Euro). Insgesamt kann die Linie mit 54 Modellen aufwarten.
Als Kulisse für das neue Shooting wurde eine Oper gewählt, wo sich das Sternchen im durchsichtigen Spitzen-Dessous lasziv räkelt. „Lieber Gott, rette mich“, flehte ein User. Aber auch Kritik ließ unter den Followern nicht lange auf sich warten: „Wie sollen wir normalen Frauen irgendwie durchkommen, wenn da draußen Sydney Sweeney so aussieht?“
Modelt für sich selbst
Mit der Marke hat Sweeney jedenfalls Großes vor. In Zukunft möchte sie damit niemandem Geringeren als Kim Kardashian oder Rihanna Konkurrenz machen. Die Strategie setzt auf aufwendige Kampagnen und ihr eigenes Gesicht für die Markeninszenierung. Neben „Seductress“ baut „Syrn“ auf die Linien „Romantic“ mit einem weicheren Stil und Spitze, „Comfy“ mit alltagstauglichen Modellen, und „Playful“ mit auffälligeren Looks.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.