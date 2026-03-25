Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Man sieht fast alles

Sweeney verblüfft mit ihrer neuen Unterwäsche

Stars & Society
25.03.2026 22:58
Sie liebt es, zu provozieren – und sorgt schon wieder für ordentlichen Wirbel.
Sie liebt es, zu provozieren – und sorgt schon wieder für ordentlichen Wirbel.(Bild: Frankies Bikinis)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Vorhang auf für Schauspielerin Sydney Sweeney! Die Hollywood-Schönheit heizt mit ihrer neuen Unterwäsche-Kollektion „Seductress“ (auf Deutsch: Verführerin) ordentlich ein – und gibt sie gleich mit ihren eigenen Kurven zum Besten.

0 Kommentare

Immer wieder sorgt der „Euphoria“-Star für Gesprächsstoff. „Runde zwei, sie ist bereit“, lässt die 28-Jährige diesmal die Spannung steigen. Seit Monaten präsentiert die Darstellerin ihre eigene Dessous-Marke „Syrn“. Nun ist die neue Kollektion da, deren Hauptaugenmerk auf dem „Fantasy Lace Halter Bodysuit“ liegt. Kostenpunkt: 89 Dollar (zirka 77 Euro). Insgesamt kann die Linie mit 54 Modellen aufwarten.

Als Kulisse für das neue Shooting wurde eine Oper gewählt, wo sich das Sternchen im durchsichtigen Spitzen-Dessous lasziv räkelt. „Lieber Gott, rette mich“, flehte ein User. Aber auch Kritik ließ unter den Followern nicht lange auf sich warten: „Wie sollen wir normalen Frauen irgendwie durchkommen, wenn da draußen Sydney Sweeney so aussieht?“

Lesen Sie auch:
Sydney Sweeney sprach im Interview offen über ihr Liebesleben – und verriet, wie schwer es ist, ...
„Es ist hart“
Sydney Sweeney packt über ihr Liebesleben aus
30.01.2026
„Weiß, wer ich bin“
Sweeney wehrt sich gegen „MAGA-Barbie“-Image
30.01.2026

Modelt für sich selbst
Mit der Marke hat Sweeney jedenfalls Großes vor. In Zukunft möchte sie damit niemandem Geringeren als Kim Kardashian oder Rihanna Konkurrenz machen. Die Strategie setzt auf aufwendige Kampagnen und ihr eigenes Gesicht für die Markeninszenierung. Neben „Seductress“ baut „Syrn“ auf die Linien „Romantic“ mit einem weicheren Stil und Spitze, „Comfy“ mit alltagstauglichen Modellen, und „Playful“ mit auffälligeren Looks.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Stars & Society
25.03.2026 22:58
Jetzt kommentieren
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Opernball sorgte auch in diesem Jahr wieder für viele schöne und aufsehen
Promis, Walzer, Roben
Die allerschönsten Bilder des 68. Opernballs
Panik-Attacke!
Sharon Stone bricht am Opernball in Tränen aus
Hailee Steinfeld zeigt erstmals ihren Babybauch auf dem roten Teppich der Golden Globes
Baby-Alarm bei Globes
Steinfeld erstmals mit Babybauch am roten Teppich
Schlagerchampions 2026
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
„Ich schwöre bei Gott“
Kendall Jenner: Bin weder lesbisch noch operiert
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
128.979 mal gelesen
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Außenpolitik
Stehen diese Golfstaaten kurz vor Kriegseintritt?
120.193 mal gelesen
Saudi-Arabien (li.) hat den USA die Nutzung wichtiger Luftwaffenstützpunkte gestattet und erwägt ...
Oberösterreich
Eurothermen droht ein Ende der Erfolgsgeschichte
100.458 mal gelesen
Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) ist politisch für die Eurothermen ...
Ausland
Drohnen in Estland und Lettland waren aus Ukraine
1813 mal kommentiert
Ein ukrainischer Drohnenpilot während eines Trainings
Innenpolitik
Grüne stimmen doch zu: Spritpreisbremse kommt!
1506 mal kommentiert
Die Grünen werden der Spritpreisbremse „mit minimalen Änderungen im Gesetzestext“ zustimmen. ...
Wirtschaft
Großangriff lässt russische Öl-Exporte einbrechen
1324 mal kommentiert
Angriffe gegen die Energieinfrastruktur stehen im Ukraine-Krieg an der Tagesordnung.
Mehr Stars & Society
Man sieht fast alles
Sweeney verblüfft mit ihrer neuen Unterwäsche
„Hotter Knacki“ wütend
Jeremy Meeks: „Fremde Frauen stahlen Sohn Besuche“
Flucht aus den USA
„Frollywood“ – Viele Stars zieht es nach Paris
Prinzessin Beatrice
Gerüchte um Ehekrise – was wirklich dahintersteckt
„Funktioniert nicht“
Andy Lee Lang: Klartext über Work-Life-Balance
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf