OnlyFans-Models legen sich mit Sydney Sweeney an

Sweeney als Baby ist empörend!

Im Gespräch mit „Variety“ gehen gleich mehrere Beautys mit der 28-Jährigen hart ins Gericht. „Vieles daran ist einfach lächerlich und grotesk“, schimpfte etwa Sydney Leathers, die seit 2017 auf OnlyFans aktiv ist, über die Darstellung ihrer Profession in der Kult-Serie. Was sie besonders ärgere, sei, dass die Darstellung von Sexarbeiterinnen in Hollywood fast nie positiv sei, sondern „immer absurd oder deprimierend und selten zutreffend“.