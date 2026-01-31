Vorteilswelt
Kino-Schönheit

Sydney Sweeney: Hollywoods neue Traumfrau

TV
31.01.2026 06:00
Porträt von Emily Patek
Porträt von Birgit Waldsam
Von Emily Patek und Birgit Waldsam

Kaum eine Schauspielerin hat in letzter Zeit für mehr, sowohl positive als auch negative, Schlagzeilen gesorgt als Sydney Sweeney. Hinter all den Skandalen und sexy Bildern steckt aber auch eine Frau mit einem riesigen Schauspiel-Traum – ein Überblick über die blonde Kino-Schönheit.

0 Kommentare

Schauspielerin Sydney Sweeney ist ein gutes Beispiel dafür, wie schnell sich im aktuellen Hollywood aus einem Seriengesicht eine echte Zugkraft entwickeln kann. Sydney Sweeney wurde 1997 in Washington geboren und wuchs in einer ruhigen, ländlichen Gegend im benachbarten Idaho auf. Ihre Familie lebte also weit weg von Hollywood-Glamour, doch die junge Amerikanerin hatte von Anfang an einen Traum. Mit 12 Jahren erstellte sie sogar einen Business-Plan, um ihren Eltern zu zeigen, wie ernst es ihr ist.

Hollywood ohne Sydney Sweeney, das ist mittlerweile unvorstellbar. Sie ist gekommen, um zu ...
Hollywood ohne Sydney Sweeney, das ist mittlerweile unvorstellbar. Sie ist gekommen, um zu bleiben.(Bild: AFP/PATRICK T. FALLON)

Durchbruch 
Alles begann mit einigen Gastrollen, wie 2014 in der beliebten Krankenhaus-Serie „Grey’s Anatomy“ oder 2018 in „The Handmaid’s Tale“. Ihren großen Durchbruch feierte die heute 28-Jährige mit den Fernseh-Dramen „Euphoria“ und „The White Lotus“. Mittlerweile ist die schöne Blondine aber deutlich mehr als „nur“ eine Schauspielerin. Auf Instagram hat sie bereits 26 Millionen Follower, hat eine eigene Unterwäsche-Marke und eine Produktionsfirma gegründet, und ist regelmäßig das Gesicht diverser Kampagnen.

Sydney Sweeney als „Cassie“ in der Drama-Serie „Euphoria“.
Sydney Sweeney als „Cassie“ in der Drama-Serie „Euphoria“.(Bild: Viennareport)
Die Schönheit posierte für die Marke „Frankies Bikinis“
Die Schönheit posierte für die Marke „Frankies Bikinis“(Bild: Frankies Bikinis)

Schlagzeilen und Skandale
Doch in den vergangenen Jahren sorgte Sydney Sweeney auch für einige negative Schlagzeilen. Der wohl größte Skandal ereignete sich im Juli 2025 nach Veröffentlichung ihrer „Great Jeans“-Werbung für die Marke „American Eagle“. Einige warfen ihr vor, dass die Werbung „Nazi-Propaganda“ sei, da sie ihr blondes Haar und ihre blauen Augen lobte. Außerdem soll Sweeney eingetragene Republikanerin sein, was Trump, wie er bereits öffentlich betonte, zu einem großen Fan der Schauspielerin mache. Ob dies umgekehrt auch so ist, dazu hält sie sich bedeckt, es ist aber anzunehmen.

In einem Interview mit dem Magazin „Cosmopolitan“ erklärte sie vor Kurzem, wieso sie sich dazu nicht äußern will: „Ich bin nie hier gewesen, um über Politik zu sprechen. Ich bin immer hier gewesen, um Kunst zu machen, daher ist dies einfach kein Thema, bei dem ich im Vordergrund stehen möchte.“

Lesen Sie auch:
Sydney Sweeney sorgte in Los Angeles mal wieder für ein Blitzlichtgewitter. Dieses Mal war es ...
Gewagter Look
Sydney Sweeney zeigt im Naked-Dress fast alles
30.10.2025
Glamour-Auftritt in NY
Sydney Sweeney: Wow, was für Traumkurven!
03.12.2025

Das passiert bei einem Leben in der Öffentlichkeit aber oft wie von selbst so, auch wenn regelmäßig über das Liebesleben der Schauspielerin gerätselt wird. „Ich wache auf und erfahre, wen ich date“, erzählte sie. Sieben Jahre lang war sie mit Unternehmer Jonathan Davino zusammen, und sogar verlobt – seit März 2025 soll sie Single sein, doch im Herbst sah man sie häufig turtelnd mit Musikmanager Scooter Braun.

Lesen Sie auch:
schön und umstritten
Wie Sydney Sweeney zum Hollywood‑Phänomen wurde
13.01.2026
Nachtaktion eskaliert
Sydney Sweeney riskiert Anzeige für Dessous‑Stunt!
27.01.2026
„Es ist hart“
Sydney Sweeney packt über ihr Liebesleben aus
30.01.2026

Aktuell ist Sydney Sweeney als „Millie“ im Thriller „The Housemaid“ in den Kinos zu sehen. Die Zahlen sprechen für sich, denn mit 300 Millionen US-Dollar ist es der Film mit dem höchsten Einspielergebnis, in dem die Schauspielerin je mitgespielt hat. Damit überholt er sogar ihren Kino-Hit „Anyone but You“ aus 2023.

Aktuell ist Sweeney als „Millie“ im Thriller „The Housemaid“ zu sehen.
Aktuell ist Sweeney als „Millie“ im Thriller „The Housemaid“ zu sehen.(Bild: IMAGO/Supplied by LMK)
Film-Hit aus dem Jahr 2023: „Anyone but You“ mit Sydney Sweeney und Glen Powell.
Film-Hit aus dem Jahr 2023: „Anyone but You“ mit Sydney Sweeney und Glen Powell.(Bild: Sony Pictures)

Da überrascht es eigentlich nicht, dass Gerüchte kursieren, die sie heuer bei der Fortsetzung von „Der Teufel trägt Prada“ sehen. Eines ist also klar: Sydney Sweeney ist gekommen, um zu bleiben. 

Kino-Schönheit
Sydney Sweeney: Hollywoods neue Traumfrau
Und das gleich zweimal
Stefan Raab kehrt zu seinen TV-Wurzeln zurück!
Siegfried Meryn
„Fatal!“: Streit der Stiftungsräte um ORF-Arzt
Dschungel-Ansage
Gil Ofarim: „Bin hier, um noch etwas zu erledigen“
„Zum Tanzen zu blöd“
Stefan Raab ätzt in neuer Show über Dschungelstars
