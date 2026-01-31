Sydney Sweeney: Hollywoods neue Traumfrau

Schlagzeilen und Skandale

Doch in den vergangenen Jahren sorgte Sydney Sweeney auch für einige negative Schlagzeilen. Der wohl größte Skandal ereignete sich im Juli 2025 nach Veröffentlichung ihrer „Great Jeans“-Werbung für die Marke „American Eagle“. Einige warfen ihr vor, dass die Werbung „Nazi-Propaganda“ sei, da sie ihr blondes Haar und ihre blauen Augen lobte. Außerdem soll Sweeney eingetragene Republikanerin sein, was Trump, wie er bereits öffentlich betonte, zu einem großen Fan der Schauspielerin mache. Ob dies umgekehrt auch so ist, dazu hält sie sich bedeckt, es ist aber anzunehmen.