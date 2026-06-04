Sexgeräusche vom Nachbarn: Wie laut darf das sein?

Sex im Garten, gackernde Hühner oder kratzende Freigänger-Katzen: Was man alles von nebenan ertragen muss oder nicht, darüber klären in unserer „Check dein Recht“-Serie die beiden Anwälte Christina Mateju-Ertl aus Klagenfurt und Patrick Kröpl aus Völkermarkt auf.

In allen Fällen gilt aber: Zuerst das Gespräch suchen, ehe man an Klagen denkt!