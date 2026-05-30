"Krone" Reveals
Rapes: These Are the Shocking Numbers!
Following the scandalous verdict in the case of an Afghan man who will not serve jail time for the ordeal inflicted on a 16-year-old schoolgirl in Vienna, details are now emerging for the first time regarding rapes across Austria. Who are the perpetrators, who are the victims, and how many convictions are there at the end of the day? Krone+ knows the shocking figures.
The allegations against the teenage Afghan at the Vienna Landl were— as reported —shocking. The teenager is said to have continued to sexually assault his first girlfriend (16) after she had broken up with him. He had picked up his disturbing worldview from home: “Women must obey.” The girl’s ordeal ultimately culminated in an attempted rape. Nevertheless, the 17-year-old left the courthouse a free man because he was sentenced only to a suspended prison term.
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