Mann zog Vorhang auf, stand Einbrecher gegenüber

Einen Riesenschreck erlebte ein Engerwitzdorfer im Schlafzimmer seines Hauses am Linzerberg: Er hatte am Dienstag gegen 9 Uhr morgens laute Geräusche an der Tür seines gartenseitigen Schlafzimmers vernommen. Als er den Vorhang öffnete, stand direkt vor ihm, auf der anderen Seite der Scheibe, ein „ca. 30- bis 40-jähriger Mann südländischen Aussehens“, der gerade im Begriff war, die Terrassentür aufzuhebeln. Als dieser den Hausbesitzer sah, habe er sofort das Weite gesucht.