Alkolenker krachte in Garten, wo Kinder spielten

Horror-Erlebnis für zwei Familien im Innviertel (Oberösterreich): Die Kinder spielten am sonnigen Mittwochabend gerade im Garten des Einfamilienhauses Fußball, als es plötzlich „laut tuschte“. Nur Sekunden später durchschlug ein Auto den Gartenzaun dort, wo kurz zuvor noch die Buben umhergetobt waren.
„Die drei Buben haben im Garten Fußball gespielt, die zwei Mädchen waren auch draußen. Unsere Männer saßen auf der Terrasse, da hat es plötzlich drei laute Tuscher gemacht und dann ist das Auto im Garten gestanden“, schildert eine Mutter aus dem Innviertel einen Unfall, der sich am Mittwochabend in Schalchen zugetragen hatte. „Meine Schwägerin hat im Schock einen Buben gepackt und ins Haus gebracht, die anderen zwei Jungs haben sich hinter dem Haus versteckt. Es war so ein Glück, dass sie gerade nicht an der Stelle gespielt haben“, so die Innviertlerin.
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