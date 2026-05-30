3600 Flaschen Bier verteilten sich im Kreisverkehr

Kontrolle vor Weiterfahrt

Ein Teil landete auch auf der Böschung und in einem Feld. Zwei Feuerwehren und Polizisten halfen dem Bierfahrer beim Beseitigen des Malheurs. Die Kisten – teils leer, weil die Flaschen zerbrochen waren – wurden am Straßenrand gestapelt und dann wieder eingeräumt. Das Scherbenmeer war ein Fall für die Entsorgung, das Bier war schon versickert. Die Beamten prüften vor Ort noch, ob dieses Mal die Ladungssicherung gewährleistet ist, ehe der Bierfahrer seine Tour fortsetzen durfte.