Kaspar Simonischek beim „Sprung ins kalte Wasser“

Zurück in Österreich folgte ein Schauspielstudium an der Anton-Bruckner-Universität sowie erste Engagements. „Meine Eltern haben gesehen, dass ich Talent habe. Der Papa hat am Telefon vor Freude geweint, als ich die erste Stelle in Graz bekam.“ Dahinter standen Sorge und Druck: „Es waren im Grunde dieselben Zweifel an dem Beruf der Schauspielerei, die sein eigener Vater – also mein Opa – bei ihm auch gehabt hatte. Das hatte sich auf ihn übertragen.“