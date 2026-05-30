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Wollte Reh ausweichen

Kleintransporter überschlug sich im Straßengraben

Oberösterreich
30.05.2026 15:00
Weil er einem Reh ausweichen wollte, kam es zu dem Unfall (Symbolbild)
Weil er einem Reh ausweichen wollte, kam es zu dem Unfall (Symbolbild)(Bild: ÖAMTC)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Ein Kleintransporter mit drei Insassen hatte sich bei einem Ausweichmanöver wegen eines Rehs im Straßengraben überschlagen. Der mittig sitzende 24-Jährige hatte sich dabei Verletzungen zugezogen, konnte sich aber selbst befreien und wurde von Anrainern und seinen Kollegen erstversorgt, bis die Rettung kam.

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Eine E-Call-Auslösung setzte am Samstagmorgen gegen 7:10 Uhr auf der B141 in Hofkirchen an der Trattnach die Rettungskette in Gang.
Beim Eintreffen der Polizei lag ein 24-jähriger Rumäne aus Gallspach neben dem verunfallten Fahrzeug. Bis die Rettung eintraf, leisteten Anwohner, Arbeitskollegen und die einschreitenden Beamten Erste Hilfe.

Ausgewichen und überschlagen
Die Ermittlungen ergaben, dass der 29-jährige rumänische Lenker, ebenfalls aus Gallspach, mit dem Transporter von Hofkirchen kommend in Richtung Rottenbach unterwegs war, als plötzlich ein Reh die Straße querte. Beim Ausweichmanöver scherte der Lenker nach links aus und kam von der Fahrbahn ab. Der Kleintransporter überschlug sich aufgrund des Lenkeinschlags und kam nach einem Überschlag auf der linken Fahrzeugseite im Straßengraben zum Liegen.

24-Jähriger kam ins Spital
Der mittig sitzende 24-jährige Beifahrer wurde unbestimmten Grades verletzt und befreite sich selbstständig aus dem Fahrzeug. Der rechts sitzende 26-jährige Beifahrer, ebenfalls rumänischer Staatsangehöriger aus Gallspach, und der Lenker gaben an, nicht verletzt worden zu sein. Der 24-Jährige wurde in das Krankenhaus Ried im Innkreis gebracht.

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