Kleintransporter überschlug sich im Straßengraben

Ausgewichen und überschlagen

Die Ermittlungen ergaben, dass der 29-jährige rumänische Lenker, ebenfalls aus Gallspach, mit dem Transporter von Hofkirchen kommend in Richtung Rottenbach unterwegs war, als plötzlich ein Reh die Straße querte. Beim Ausweichmanöver scherte der Lenker nach links aus und kam von der Fahrbahn ab. Der Kleintransporter überschlug sich aufgrund des Lenkeinschlags und kam nach einem Überschlag auf der linken Fahrzeugseite im Straßengraben zum Liegen.