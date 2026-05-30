Gewalt nimmt zu, aber die Männerberatung stockt

Fünf Standorte in Oberösterreich

Ein Eckpfeiler in der Prävention gegen Gewalt an Frauen ist die Männerberatung des Landes OÖ, die an fünf Standorten – Linz, Wels, Ried/I., Schärding und Vöcklabruck – angeboten, aber offenbar immer weniger frequentiert wird. Laut Beantwortung einer SPÖ-Anfrage durch den zuständigen LH Thomas Stelzer (ÖVP) ist die Zahl der betreuten Männer seit 2022 um knapp 17 Prozent von 1148 auf 958 zurückgegangen. Auch die Zahl der Beratungseinheiten für männliche Klienten ist gesunken – von 4102 im Jahr 2022 auf 3709 im Vorjahr (minus zehn Prozent).