Emporia-Verkauf nach Norwegen jetzt abgeschlossen

Seniorenhandy-Erfinder und -Hersteller Emporia aus Linz gehört nun zu norwegischem Konzern. Am Mittwoch wurde der Verkaufsvertrag von beiden Seiten unterzeichnet, wie das in Oberösterreich gegründete Unternehmen am Mittwoch vermeldete.
Nach konstruktiven Verhandlungen konnten wir einen Vertrag unterzeichnen, mit dem die Zukunft von Emporia als europäischer Smartphone- und Tastenhandyhersteller nachhaltig abgesichert ist. Ich übergebe an Xplora, ein tolles Unternehmen mit dem besten Team, das man sich wünschen kann“, so Eveline Pupeter, bisherige Alleineigentümerin und Chefin des nun ehemals österreichischen Herstellers von Seniorentelefonen.
„Soll erhalten bleiben“
Das in Linz gegründete Unternehmen, das als Erfinder des Seniorentelefons gilt und weltweit über 20 Millionen Handys verkauft hat, gehört nun zu 100 Prozent zu Xplora Technologies mit Sitz in der norwegischen Hauptstadt Oslo. Bereits am Mittwoch war der Kaufvertrag von beiden Seiten unterzeichnet worden. „Es war mir persönlich wichtig, dass Emporia als starke europäische Marke erhalten bleibt und dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterhin einen sicheren, attraktiven Arbeitsplatz haben“, so Gründerin Eveline Pupeter weiter. Aktuell telefonieren weltweit drei Millionen Menschen mit Emporia-Handys. Die Firma beschäftigt derzeit 100 Mitarbeiter aus 25 Nationen.
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