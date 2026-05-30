Emporia-Verkauf nach Norwegen jetzt abgeschlossen

„Soll erhalten bleiben“

Das in Linz gegründete Unternehmen, das als Erfinder des Seniorentelefons gilt und weltweit über 20 Millionen Handys verkauft hat, gehört nun zu 100 Prozent zu Xplora Technologies mit Sitz in der norwegischen Hauptstadt Oslo. Bereits am Mittwoch war der Kaufvertrag von beiden Seiten unterzeichnet worden. „Es war mir persönlich wichtig, dass Emporia als starke europäische Marke erhalten bleibt und dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterhin einen sicheren, attraktiven Arbeitsplatz haben“, so Gründerin Eveline Pupeter weiter. Aktuell telefonieren weltweit drei Millionen Menschen mit Emporia-Handys. Die Firma beschäftigt derzeit 100 Mitarbeiter aus 25 Nationen.