In Wien wurde klar: So gut is(s)t Oberösterreich

Die Freude war so groß, dass sogar ein paar Regenschauer der Stimmung nichts anhaben konnten. Jubel, Trubel, Heiterkeit – das war schon bei der Eröffnung am Freitag so – und so entschied sich Landeschef Thomas Stelzer, auch am Samstag noch einmal in Wien vorbeizuschauen. Der Kapellmeister der Musik aus Schönering, Rudi Feitzlmaier, übergab dem Ober-Oberösterreicher den Taktstock und meinte : „Der LH hat so gut dirigiert, dass er bei uns als Praktikant anfangen könnte...“