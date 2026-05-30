In Wien wurde klar: So gut is(s)t Oberösterreich

Was für eine Stimmung, was für ein geniales Fest: Das schönste Bundesland Österreichs machte in Wien große Lust auf eine Sommerfrische zwischen Attersee, Traunsee und Dachstein.
Genuss, Musik, Brauchtum und beste Werbung für das Land: Die von der „Krone“ präsentierte OÖ Sommerfrische auf dem Heldenplatz hat wieder gezeigt, wie groß das Interesse an Oberösterreich ist.
„Eigentlich wollten wir nur kurz vorbeischauen. Jetzt sind wir seit drei Stunden hier. Schön, was ihr hier zu bieten habt“, so die Mama einer Familie, die das Wochenende nutzte, um Spezialitäten zu verkosten und ein Stück oberösterreichisches Lebensgefühl in der Bundeshauptstadt zu erleben.
Die Freude war so groß, dass sogar ein paar Regenschauer der Stimmung nichts anhaben konnten. Jubel, Trubel, Heiterkeit – das war schon bei der Eröffnung am Freitag so – und so entschied sich Landeschef Thomas Stelzer, auch am Samstag noch einmal in Wien vorbeizuschauen. Der Kapellmeister der Musik aus Schönering, Rudi Feitzlmaier, übergab dem Ober-Oberösterreicher den Taktstock und meinte : „Der LH hat so gut dirigiert, dass er bei uns als Praktikant anfangen könnte...“
Für OÖ war das Fest eine Bühne, um sich als Tourismusland zu präsentieren. Die Mischung aus Kulinarik, Gastfreundschaft und regionaler Identität kam in Wien bestens an. Der Tenor nach zwei intensiven Tagen: Die OÖ Sommerfrische war ein Erfolg – so kann es nächstes Jahr weitergehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.