Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

OÖ Sommerfrische

In Wien wurde klar: So gut is(s)t Oberösterreich

Oberösterreich
30.05.2026 18:00
Landeshauptmann Thomas Stelzer dirigierte die Kapelle aus Schönering.
Landeshauptmann Thomas Stelzer dirigierte die Kapelle aus Schönering.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Robert Loy
Von Robert Loy

Was für eine Stimmung, was für ein geniales Fest: Das schönste Bundesland Österreichs machte in Wien große Lust auf eine Sommerfrische zwischen Attersee, Traunsee und Dachstein.

0 Kommentare

Genuss, Musik, Brauchtum und beste Werbung für das Land: Die von der „Krone“ präsentierte OÖ Sommerfrische auf dem Heldenplatz hat wieder gezeigt, wie groß das Interesse an Oberösterreich ist.

Mahlzeit! Katrin und Conny ließen sich am Heldenplatz herzhafte Knödel schmecken.
Mahlzeit! Katrin und Conny ließen sich am Heldenplatz herzhafte Knödel schmecken.(Bild: Markus Wenzel)

„Eigentlich wollten wir nur kurz vorbeischauen. Jetzt sind wir seit drei Stunden hier. Schön, was ihr hier zu bieten habt“, so die Mama einer Familie, die das Wochenende nutzte, um Spezialitäten zu verkosten und ein Stück oberösterreichisches Lebensgefühl in der Bundeshauptstadt zu erleben.

(Bild: Markus Wenzel)

Die Freude war so groß, dass sogar ein paar Regenschauer der Stimmung nichts anhaben konnten. Jubel, Trubel, Heiterkeit – das war schon bei der Eröffnung am Freitag so – und so entschied sich Landeschef Thomas Stelzer, auch am Samstag noch einmal in Wien vorbeizuschauen. Der Kapellmeister der Musik aus Schönering, Rudi Feitzlmaier, übergab dem Ober-Oberösterreicher den Taktstock und meinte : „Der LH hat so gut dirigiert, dass er bei uns als Praktikant anfangen könnte...“

Hoch hinaus ging’s bei den Naturfreunden und Nik aus Ischl, der den Gästen zeigte, wie man ...
Hoch hinaus ging’s bei den Naturfreunden und Nik aus Ischl, der den Gästen zeigte, wie man klettert.(Bild: Markus Wenzel)

Für OÖ war das Fest eine Bühne, um sich als Tourismusland zu präsentieren. Die Mischung aus Kulinarik, Gastfreundschaft und regionaler Identität kam in Wien bestens an. Der Tenor nach zwei intensiven Tagen: Die OÖ Sommerfrische war ein Erfolg – so kann es nächstes Jahr weitergehen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
30.05.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Wiener Elektro Tage
„Elektromobilität ist gekommen, um zu bleiben!“
Tragischer Unfall
Heftige Windböen blasen Baukran um: Kranführer tot
Gewaltige Staubwand
Sandsturm wälzt sich über Touristenattraktion
Der Einsatz in dem verzweigten und teilweise gefluteten Höhlensystem gestaltete sich schwierig.
„Suchen weiter“
Laos: 5 der 7 eingeschlossenen Goldsucher gefunden
Diese Melonen haben einen Rekordpreis erzielt.
Rekord bei Auktion
Zwei Yubari-Melonen für 31.100 Euro versteigert!
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
107.082 mal gelesen
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Kärnten
Keine Reue nach Terroranschlag: Lebenslang
92.902 mal gelesen
Der Prozess in Klagenfurter dauerte fast zwölf Stunden.
Kärnten
Amtstierarzt entfernte neues „Schaf-Schutz-Netz“
89.304 mal gelesen
Krone Plus Logo
Schaf „Ananas“ mit Schaubachs Schutznetz
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
1824 mal kommentiert
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Innenpolitik
FPÖ feiert 70er mit Schlagerstar Roberto Blanco
1480 mal kommentiert
Kickl wird eine Rede halten, Blanco singen. 
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
1069 mal kommentiert
Mehr Oberösterreich
Sport Tv Logo
Beeindruckende Zahl
Dieser Stürmer schoss 302 Tore für einen Verein
Kinder angeklagt:
Mutter (89) so vernachlässigt, dass sie starb
OÖ Sommerfrische
In Wien wurde klar: So gut is(s)t Oberösterreich
Krone Plus Logo
Fünf Meter Durchmesser
Darum fabrizierten Freunde gigantische Essigwurst
Fix im Linzer Ensemble
Kaspar Simonischek beim „Sprung ins kalte Wasser“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf